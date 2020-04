Orgasmo femenino: ¿Por qué la mayoría de mujeres no identifica correctamente el clímax? ¡Estas son las señales!

La mayoría de mujeres no reconoce su orgasmo o no llega hasta este punto máximo de placer. Muchas lo confunden con la excitación que sienten durante el sexo e incluso no buscan experimentarlo mientras que su pareja sí.

Un estudio reveló que el 20% de las mujeres argentinas no habían experimentado un buen orgasmo o simplemente les ocurría pocas veces. Sin embargo, a nivel mundial el 30% o 40% no disfrutan de esta etapa sexual.

Algunas mujeres creen que el orgasmo es una simple excitación y otras entienden que el acto sexual debe acabar cuando el hombre eyacula, por lo que, ya no se permiten alcanzar el clímax. No terminan de disfrutar como ellos.

Una investigación del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, de los Estados Unidos, encontró que solo el 18% de mujeres llegaba al orgasmo bajo la modalidad de “penetración”. La mayoría de mujeres lo consigue con la ayuda de la estimulación del clítoris.

Tipos de orgasmos femeninos

Existe el orgasmo por penetración, en el cual las mujeres pueden llegar a ese punto al ser penetradas de manera constante y por un buen tiempo, esta estimulación les permite conseguir el punto máximo de placer.

También pueden lograr el clímax gracias al clítoris. Cuando esta zona es estimulada o cuando son penetradas y a su vez, el clítoris es manipulado.

Además, existe el multiorgasmo, donde las mujeres pueden tener un orgasmo tras otro. Muy pocos varones pueden experimentarlo, dado que, ellos tienen un periodo refractario, el cual consiste en esperar un tiempo para volver a sentir estímulos y estar aptos para otro encuentro sexual.

¿Cómo reconocer el orgasmo femenino?

Los especialistas afirman que es el punto máximo de placer, precisamente, cuando la mujer siente que pierde el control, una mayor excitación, y el cuerpo responde con reacciones momentáneas.

El orgasmo femenino se puede manifestar también mediante un fuerte grado de calor que parte desde el vientre hacia todo el cuerpo. Las piernas o todo el cuerpo pueden temblar un poco y el pezón tiende a cambiar, pues esta se arruga. Asimismo, la mujer puede sentir contracciones por varios segundos.