Test para parejas: ¿Qué tan compatibles son en la cama?

Para reconocer que tan compatible eres con tu pareja en la cama no solamente es necesario la atracción. Se necesita también coincidir en gustos y tener personalidades compatibles. Si no hay un buen sexo en la relación las cosas pueden enfriarse.

Todas las personas tienen sus propias preferencias y gustos dentro de la intimidad. Quizá esto es algo que no se habla cuando recién conoces a alguien, por lo que, a veces muchos descubren después de un buen tiempo que sexualmente no eran compatibles. Sin embargo, este test te ayudará a descubrir si él es para ti o no.

Test de compatibilidad sexual para las parejas

¿Tienen la mente abierta para experimentar nuevas cosas?

Es importante que ambos tengan la expectativa de tener una pareja con la cual puedan conversar con toda confianza sobre gustos íntimos. Caso contrario, nunca disfrutarán de un verdadero momento de placer. Asimismo algunas personas tienen la mente cerrada, puesto que, prefieren o se conforman con el sexo tradicional. Otras son más abiertas y están dispuestas a rompen con lo cotidiano.

Así que es mejor que tanto tú como tu pareja tenga concuerden mentalmente. La libertad en la sexualidad depende de ustedes. Lo correcto es que tú y la otra persona se sientan libres de hablar acerca de sus deseos y fantasías sexuales.

¿La comunicación es la base de su relación?

La comunicación es la base para todo y es lo que va a permitir que ustedes puedan comprender que es lo que les gusta al uno y al otro. Del mismo modo, así es la única forma de saber si algo no realmente no te satisface.

¿Se muestran en la cama como son?

Nadie debería ocultar sus verdaderos gustas o forma de ser. Si estamos con alguien es porque realmente nos quiere tal cual somos. Fingir que somos algo para complacer al otro está mal. Primero, somos nosotras.

¿Hay complicidad entre ustedes?

La complicidad va a permitir que tanto tú como la otra persona se complementen en la intimidad. Ambos deben ayudarse y darse la mano para entrar a su mundo más íntimo.