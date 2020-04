¿Cómo volver loco a un hombre y no morir en el intento? Esta es la clave

Con estos consejos tu pareja caerá rendido a tus pies. Desde principio a fin será completamente tuyo. A veces es bueno tomar la iniciativa y llevarlo a un momento de locura y placer ¡Para una buena relación un poco de seducción!

Aprende cómo excitar a tu hombre, estoy segura que él te lo agradecerá. Escoge los mejores consejos y aplícalos. Hay trucos infalibles que te permitirán tener un encuentro sexual muy placentero.

Hay detalles que aunque parezcan simples, realmente no lo son. Cuando se trata de sexo, todo cuenta. Además, aquí hay más libertad, donde la mujer como el hombre pueden fluir y seguir sus instintos.

Antes del sexo

No vayas de frente al sexo puede ser muy rápido. Mejor disfrútalo desde antes. Para ello es importante el momento previo. Así es, vive los "previos" con tu pareja. Provócalo sutilmente, de a pocos para que las ganas se junten y sea mayor.

Jamás evadas su mirada, esto podría reflejar tu timidez, este el momento en donde más segura debes mostrarte ¡Lánzale tu mirada de deseo!

Viste muy sensual, escoge tu mejor outfit. Que no te vea con la misma ropa de todo el día o de días anteriores sino se aburrirá o simplemente ese encuentro sexual no tendrá sentido.

Masajéalo en ciertas zonas ¡uy! Definitivamente esto elevará su temperatura. Ubica la zona del cuello, las orejas y brazos, llénalo de frases o palabras sensuales mientras le vas haciendo los masajes.

Previos sin interrupciones

Es fundamental que sea un momento sin interrupciones donde solo sean tú y él. Nada de hijos, malas noticias, el perro, el gato, etc. Por eso, realiza esto en la mejor hora del día. Cuando ya no haya quehaceres en el hogar o ambos se sientan cómodos. El sexo se disfruta mejor sin interrupción sino ya no habrá emoción.