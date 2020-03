Borrar a tu ex pareja de Facebook puede ser perjudicial para ti

Tras poner fin a una relación, se toman muchas acciones con tal de cerrar el ciclo y dejar de pensar en ese ser indeseable. Una de ellas, es eliminar a tu ex en Facebook, sin embargo, no es nada recomendable esta medida.

Según la psicóloga Tara C. Marshall, de la Brunel University de Londres, es un gran error eliminar a tu ex novio de Facebook, ya que no deja que te recuperes de la decepción amorosa y crecer personalmente.

Según una investigación, un poco más de la mitad de las personas encuestadas seguían siendo amigos en Facebook de su ex, aunque no mantenían ni un tipo de contacto. Mientras que el 25% de analizados confesaron que borraron a su ex media naranja de su lista de amigos, y el 12% encontró que los habían borrado a ellos primero.

Para la experta Marshall, “las ex parejas con las que no se mantiene contacto permanecen envueltas en una especie de mística atractiva”, por lo que no recomienda borrar a tu ex de las redes sociales.

Sin embargo, puede resultar un arma de doble filo. Ya que, con el tiempo, tu ex te puede seguir pareciendo atractivo, a tal punto que puedes querer volver a entablar contacto con él. Es más, Marshall afirma en esta investigación que “seguir de amigos de Facebook con la ex pareja incrementa, y no dañan, la reconciliación post-ruptura”.

La ciencia lo confirma, pero la decisión está en ti. Recuerda que podrías recaer en tu ex relación. Si no funcionó una vez, lo más probable es que no vuelva a funcionar. Mejor siempre será dejarlo allí y seguir tu camino.