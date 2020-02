¿Cuáles son las partes de la vagina?

A diferencia de la vulva y comúnmente confundida con ella, la vagina es el órgano genital más conocido, el que más mencionamos cuando hablamos de nuestra vida y salud sexuales.

Sin embargo, poco sabemos realmente sobre la vagina y es el momento de descubrir cada una de sus partes para lograr un mayor conocimiento sobre nuestro propio cuerpo.

¿Qué es la vagina?

La vagina es un conducto fibromuscular elástico de color rosado rojizo y que forma parte de los genitales internos de la mujer y se extiende entre 8 a 11 centímetros desde la vulva hasta el útero. Las paredes musculares de la vagina poseen una gran elasticidad, mientras que la mucosidad que reviste sus paredes internas tiene diversas capas.

La apertura vaginal, ubicada en la parte central de la vulva, está parcialmente cubierta por una membrana también elástica llamada himen, que es asociada culturalmente con la “virginididad” femenina.

Aunque suele ser ligada al placer —función que en realidad le corresponde al clítoris — las funciones de la vagina están más relacionadas al coito, el parto y el ciclo menstrual. Es gracias a su apertura y a su capacidad de dilatación y expansión que se puede producir la penetración vaginal con pene, dedos o dildos (u otro tipo de juguetes sexuales), la salida del bebé en un parto natural y la secreción del flujo menstrual cada mes.

A diferencia de los hombres que tienen un mismo órgano (el pene) para orinar y para la reproducción sexual, las mujeres tenemos la uretra — cuya apertura está ubicada en la parte superior de la vulva— para orinar y la vagina para la reproducción sexual.

Partes de la vagina

La vagina está compuesta básicamente de dos partes que delimitan su extensión: la apertura vaginal y el cuello uterino.

La apertura vaginal forma parte de la vulva y es la entrada hacia la vagina. A 8 u 11 centímetros de allí se encuentra el cuello uterino, también llamado cérvix, el cual conecta a la vagina con el útero.

El cuello uterino tiene forma de una rosquita con una pequeña abertura en el medio. Es a través de esta abertura que el semen ingresa al útero y la sangre menstrual sale de éste.

Por otro lado, durante el parto el cérvix tiene una gran capacidad de estiramiento, apertura y dilatación, lo que permite que el bebé salga por la vagina si se trata de un parto natural, por supuesto.

La pequeña abertura del cuello uterino también cumple otra importante función: evita que objetos como juguetes sexuales o copas menstruales se “pierdan” dentro del cuerpo al interrumpir su paso hacia el útero.

Descubre tu vagina

Si tienes curiosidad por explorar cómo es la vagina puedes introducir tus dedos (con las uñas recortadas) a través de la abertura vaginal y tocar sus paredes húmedas y elásticas, así notarás que no se trata de un simple agujero sino de un órgano cuya musculatura reacciona y se adapta a cada movimiento que realizas dentro de él.

Por otro lado, si lo que deseas es observar la vagina, el ejercicio resulta menos sencillo debido a que para explorarla visualmente es necesario el uso no sólo de un espejo sino también de un espéculo. Pero no te desanimes porque no necesitas comprar este instrumento médico de acero, también puedes conseguir uno desechable de plástico en algún establecimiento donde vendan materiales médicos.

Sandra Campó es escritora y educadora sexual. Autora del libro HOY TENGO GANAS DE MÍ: 7 historias de masturbación femenina y creadora del blog SASÁ. Desde 2015 realiza talleres de educación sexual para mujeres en diversos espacios de Lima. Síguela en FACEBOOK e INSTAGRAM: @elblogdesasa