Joaquin Phoenix y Rooney Mara son la pareja perfecta de Hollywood.

La pareja perfecta si existe y está conformada por Joaquin Phoenix y su prometida Rooney Mara. Los dos actores llegaron de la mano a la alfombra roja de los Premios Oscar 2020 y lucieron más enamorados que nunca.

No solo compartieron momentos de pareja íntimos que usualmente mantienen en reserva, sino que se divirtieron y gozaron antes, durante y después de la ceremonia que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Hollywood.

Sin embargo, y aunque sus gestos de amor empalagaron a todos los asistentes de los Oscar 2020, esta no es la primera vez que Rooney Mara acompaña al popular “Joker”. A lo largo de la temporada de premios, la también actriz estuve al lado de Phoenix, con excepción de los SAG Awards, ya que el actor tuvo una “cita” familiar y su hermana tomó el lugar de plus one de la famosa actriz.

Para Joaquin Phoenix, este sería su triunfo más importante, ya que ha enfrentado grandes retos a lo largo de su carrera. Pero salió vencedor gracias a que su talento ha brillado con luz propia y ha demostrado que no importan los obstáculos.

Todo esto lo tenía bien claro Rooney, quien hizo la excepción de no mostrar su amor en público y decidieron demostrar lo mucho que se aman para que “se desearan suerte” para la entrega de premios.

Definitivamente ellos se han convertido en una de las parejas más adorable de la noche de ayer, de Hollywood y, por qué no, del mundo entero. Y así lo demostraron ellos cuando fueron captados comiendo hamburguesas veganas luego que Phoenix recibiera su Oscar a “mejor actor”, un momento digno de enmarcar en donde no importan las formas y los modos, sino disfrutar al máximo el momento soñado con la persona que amas.