Página de películas para adultos te premiará este San Valentín

El portal web pornográfico, PornHub, anunció vía Twitter que regalará acceso gratuito a su catálogo completo de vídeos en honor al día de San Valentín.

¿Difícil de creer? Un poco, pero la plataforma más popular de cine para adultos, en conmemoración del Día del Amor y la Amistad, aperturará su catálogo completo de video por si no tienes un plan este 14 de febrero y tu única compañía es la pantalla de algún dispositivo móvil.

