Emojis sexuales: El ABC para hablar de sexo sin palabras

Los emojis cambiaron la manera en la que nos comunicamos. Estos jeroglíficos se inventaron para trasmitir un mensaje sin tener la necesidad de utilizar las palabras. Y motivos para obviar las letras hay varios, ya sea por pereza o simplemente porque nos morimos de vergüenza al decir algo con todas sus altas y bajas.

En ese sentir, los emojis pueden ser una gran ayuda si quieres insinuarle a tu crush que deseas tener sexo o solo quieres echarte unas cuantas risas con él a través de cualquier red social. Son la mejor indirecta para romper el hielo con esa persona especial.

Sin embargo, para no equivocarte sobre el mensaje que aparentas mostrar, debes conocer el significado de cada uno de estos emojis sexuales.

Significado sexual de los emojis

La berenjena

Tal vez un fruto que pocos conocían hasta que lo emplearon en sus textos jocosos. La berenjena se hizo popular en los chats luego que los usuarios la convirtieran en una analogía del pene. Justo esa era la intención que tenían los desarrolladores de este emoji.

El durazno

Su redondez y silueta perfecta convierten al emoji del durazno como la simil perfecta del trasero, el cual también es como un corazón, pero al final siempre se le relaciona con el derriere.

Las gotas

No existe otro uso para las gotas que no sea con un simbolismo sexual. Nadie usa este emoji cuando llueve, ni lo emplea al costado de paraguas o nubes. Además, trascendió que las gotas fueron creadas para utilizarlas en connotaciones sexuales, pues si fueran “de lluvia” tendrían una caída vertical y no en diagonal como son.

Los labios

Este emoji representa el sexo oral en toda su expresión, no hay más que decir sobre él. Al representar una boca abierta, no se prepara para dar un beso, sino para realizar otras prácticas.

Las manos candentes

Aquí está el juego de manos, y las combinaciones de emojis para ser un experto son varias y muy divertidas. Puedes expresar desde “penetración” hasta un “te amo” a base de señas.

Los fuegos artificiales

Este emoji se ha convertido rápidamente en el favorito de muchos. Junto a la cara del relax, nos parece el mensaje perfecto para cuando hayas llegado al clímax.

La tienda de campaña

Si tu pareja te envía este emoji, y no tienen planeado un día de camping, es porque está pensando en ti y quiere sexo. Que responderle solo depende de ti.

El timbre

Independientemente del título o rotulo que tenga tu relación, y si en ella reina la confianza y la toxicidad brilla por su ausencia, puedes utilizar este emoji. Enviar el ícono del timbre solo significa una cosa, por lo que tu pareja de turno debe entenderla tal cual, sin sentirse mal. Un emoji directo, evidente y conciso que debes enviar justo cuando quieras sexo.