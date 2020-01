Comunicación sexual: cómo decir lo que quieres hacer en la cama

Aunque parezca paradójico, muchas mujeres no suelen hablar abiertamente de sexo con las personas con las que tienen sexo. Si bien vivimos en una sociedad que nos bombardea a diario con imágenes de contenido sexual en los medios de comunicación y en las redes sociales, la falta de educación sexual nos impide aprender a comunicarnos sexualmente.

En el caso de las mujeres hay que sumarle un factor adicional: el mandato social que tienen de complacer a los demás antes que a ellas mismas en todos los ámbitos de su vida, incluido el ámbito sexual, por supuesto.

Por eso es común que muchas no se atrevan a expresar sus deseos sexuales, pero decir lo que te gusta es fundamental para disfrutar del sexo. El problema es cómo establecer una comunicación sexual efectiva y asertiva en la que podamos manifestar lo que queremos hacer en la cama sin que nuestra pareja (o compañero(a) sexual) se sienta afectada.

Hay ciertos consejos que pueden serte de mucha utilidad para comunicarte sexualmente, estos son sólo algunos de ellos.

Consejos para la comunicación sexual

- El sexo es otro tema más: toma la iniciativa y aprovecha para conversar sobre sexo desde el momento que conoces o comienzas a salir con alguien que te gusta. De esa manera le harás saber que para ti está bien hablar sobre sexo.

Si te parece incómodo hablar sobre sexualidad vas a tener que aprender a lidiar con esa incomodidad. Una buena manera de afrontar esto es expresar desde el principio que el sexo es un tema difícil de hablar para ti pero que prefieres hacerlo porque sabes que es importante.

Por eso un paso previo es conversar sobre sexo en un ambiente neutro, es decir, no hacerlo en la cama durante o inmediatamente después del encuentro sexual, sino hablar antes de que éste ocurra. Puede ser un día cualquiera, inclusoes mejor aún hablar sobre sexo en una ocasión en donde no tengan planeado tener sexo.

- Practica diciendo lo que quieres: No hay otra manera de aprender a decir lo que quieres en la cama que diciéndolo. Comienza con cosas pequeñas como “me gustaría que me abraces” o “quiero darte un beso” y luego, poco a poco, tus frases pueden expresar cosas más específicas como: “siempre he querido hacer esta pose, ¿te gustaría hacerla conmigo?” o “cuando estamos haciendo esta pose me gustaría que me lamieras los pezones” o “cuando me estás haciendo sexo oral me gustaría mucho que lo hicieras un poco más despacio”.

Recuerda que lo ideal es transmitir lo que quieres de manera calmada y divertida y además de expresar lo que deseas también puedes hacer la conversación más dinámica preguntándole a tu pareja qué es lo que desea de tal manera que ambos expresen lo que quieren hacer en la cama.

- Conversa durante el sexo: En el sexo las personas solemos sentirnos vulnerables, por lo que cualquier comentario con respecto a ese tema puede afectarnos a tal punto de crearnos inseguridades sobre nuestro desempeño sexual o qué tan buenas amantes somos, por eso es importante buscar el mejor momento para expresar tus deseos sexuales.

Una buena opción es incluir la conversación durante el encuentro sexual y preguntar de manera tierna o sensual si tal o cual práctica, juego o postura sexual le gusta o si quiere cambiar de postura o realizar alguna otra práctica. Pero para hacer esto es necesario antes haber alcanzado un nivel de confianza y apertura para hablar sobre sexo y para llegar a este punto es mejor realizar previamente los dos consejos mencionados líneas arriba.