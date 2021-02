INS asegura que el 40% de la población ya posee anticuerpos del COVID-19

El 40% de habitantes, aproximadamente doce millones de ciudadanos, se contagiaron de coronavirus entre marzo del 2020 y enero del 2021, reveló la Dra. Lely Solari, investigadora senior del Instituto Nacional de Salud (INS), tras los resultados obtenidos de un estudio de seroprevalencia nacional.

La investigación se desarrolló en 14 regiones del Perú en conjunto a las direcciones de salud de cada departamento durante los últimos meses del año pasado.

"La gente que tiene anticuerpos (IgG), por haber presentado una infección previa, representa el 40 % de los 32 millones de peruanos. Eso quiere decir que más de 12 millones de peruanos han estado infectados con el nuevo coronavirus", explicó la especialista.

Vale mencionar que la seroprevalencia en España alcanzaba un índice de 9,9% de la población (4,7 millones de personas), de acuerdo a información recogida al 15 de diciembre de 2020. Y de 8,8% en Reino Unido (5,9 millones de personas) a mediados de noviembre de 2020.

La COVID-19, un enemigo a vencer

Los estudios de seroprevalencia funcionan para hallar si existe presencia de anticuerpos relacionados con el SARS-CoV-2 en la ciudadanía y determinar la cantidad de personas que adquirieron la infección o cuantos ya fueron contagiados.

Según el médico infectólogo Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico, poseer los anticuerpos no significa que la persona no volverá infectarse de coronavirus. "En consecuencia, mientras no haya vacunas de manera masiva seguimos en riesgo. El 60% de la población está en riesgo y ese 40% puede volver a infectarse".

"Para lograr una inmunidad de rebaño tendríamos que vacunar al menos al 75% de la población, y la vacunación masiva, extensiva, es la herramienta principal", añadió.

Mapa del coronavirus hecho por Google