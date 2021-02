Pilar Mazzetti revela que extranjeros con visa de turista no serán vacunados contra COVID-19

Tras la llegada de las primeras vacunas contra la COVID-19, algunos usuarios consultan si los extranjeros que están en el país también serán inoculados contra la enfermedad viral.

En ese sentido, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, aseguró el último miércoles que los extranjeros con visa de turista no recibirán la vacuna contra el nuevo coronavirus, ya que solo será para quienes residen en territorio peruano.

"Con respecto a la vacunación de extranjeros, la vacunación le corresponde a toda persona que esté viviendo en nuestro país, residiendo en nuestro país. Hay personas extranjeras que viven hace mucho tiempo y tienen características de residente y tienen la documentación pertinente", explicó Mazzetti Soler en conferencia de prensa.

Solo extranjeros residentes

"No es que yo vengo con visa de turismo y ya me estoy vacunando, eso no es así, es una visa transitoria y no tiene ninguna calidad que autorice la vacunación de esas personas", añadió.

Finalmente, la titular de Salud revela que tienen 13 cartas de compañías que podrían vender al Estado grandes cantidades de vacunas contra la COVID-19.

"Los laboratorios nos han contestado que en este momento no tienen ningún tipo de representante ni distribuidor que ellos negocian directamente con los gobiernos nacionales", puntualizó.