Callao: Mujer pide auxilio porque hay siete contagiados con COVID-19 en su casa

Una ciudadana pidió ayuda en los exteriores del hospital Luis Negreiros Vega ubicado en el Callao, pues contó que tiene siete familiares con COVID-19 en su casa y nadie acude a su domicilio pese a las llamadas que realiza en los canales de emergencia del coronavirus.

Asimismo, la mujer se enteró el último lunes que su hermano gemelo murió luego de ser internado a causa de la COVID-19. Por ello, la ciudadana fue al establecimiento de salud para recoger el cuerpo de su familiar.

"Yo llamé la semana pasada al 106 y me dijeron que lo mejor era hospitalizarlo y me colgaron. Ayer me llaman y me dicen que falleció. Mi hermano pagaba su seguro y terminó muriendo", mencionó a Canal N.

Personas de la tercera edad infectadas

La angustiada mujer explicó que hay personas adultas mayores infectadas en casa: su madre (87) y su hermano mayor (52). "Tengo dos sobrinos que también están con los síntomas, uno de 22 y otra de 25", agregó.

"He llamado al Minsa, he dejado mi dirección. Estoy que llamo al 105, al 106, al 113 y nadie va a mi casa. Tengo un hermano que ya bajó su saturación al 87%, por favor", manifestó entre lágrimas.

Finalmente, la ciudadana en el Callao compartió su número telefónico 01 574 0280 para que el Ministerio de Salud pueda contactarse con ellos y ayudar a sus familiares con COVID-19.