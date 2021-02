Periodista que se reinfectó: "Siento cólera cuando dicen que la COVID-19 no existe"

La reinfección con la COVID-19 es una realidad, a pesar que no se habla de forma masiva sobre ello. Actualmente son cientos de casos que confirman haberse contagiado por segunda vez con el nuevo coronavirus; algunos luchan por su vida en una cama UCI, otros no han corrido con buena fortuna y han muerto camino a un hospital.

Anderson García es uno de ellos. Él, que es periodista y editor de "Reporte Semanal", contrajo el coronavirus por segunda vez en su organismo, y pese a que la primera fue asintomático, en esta tuvo que recurrir a ayuda de los profesionales de la salud.

La primera vez que se contagió fue en agosto y no tuvo mayores molestias; sin embargo, a finales de diciembre, volvió a infectarse y su vida estuvo a punto de depender de un balón de oxígeno, pues le faltaba el aire como a la mayoría de pacientes sintomáticos.

"De la primera vez a esta segunda que sí me chocó y que he tenido secuelas, ahora no puedo hacer deportes o actividades que antes hacía. Subir las escaleras me cuesta", reveló al programa dominical de Latina.

Además, explicó que el segundo contagio se pudo haber dado en Noche Buena, cuando se reunió con sus más cercanos en casa.

"Me reinfecto aproximadamente el 24 de diciembre, justo el mismo día de Navidad empecé a tener dolores de cabeza y nunca he sufrido dolores de cabeza, pero esos días estuve tres días con dolores de cabeza. Recién el 31 empezamos a sentirnos mal, que fue cuando empezamos con el tratamiento y fue duro", recordó el periodista.

Siente cólera cuando niegan existencia de la COVID-19

Por último, Anderson no pudo evitar su indignación después de escuchar a varias personas negar la existencia del nuevo coronavirus.

"Yo siento cólera cuando las personas dicen que la COVID no existe, claro no existe porque no te ha dado, pero sí te puede pasar. Es una enfermedad que sí existe", aseguró.