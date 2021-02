La dieta alcalina no previene ni trata la COVID-19, asegura nutricionista

Tras la pandemia del nuevo coronavirus y la llegada de las variantes, miles de usuarios en redes sociales aseguran que la dieta alcalina ayuda a 'evitar' y 'curar' la enfermedad viral.

Para ello, la nutricionista Tania Alfaro Gamarra, de la Clínica Internacional, desmintió esta información compartida por las personas en las plataformas digitales. Además, explicó en qué consiste la dieta alcalina y los peligros de consumirla.

"La dieta alcalina se basa en la teoría que las enfermedades se desarrollan en un medio ácido, es decir, un pH bajo. El pH 7 es el equilibrio, se llama también un pH neutro, por debajo de 7 estamos en un entorno ácido, y por encima de este estamos en un entorno básico o alcalino", explicó la nutricionista Tania Alfaro a Wapa.pe.

"¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo funciona mejor en una forma óptima, en un pH ligeramente alcalino (7.4) y nos enfermamos cuando estamos en entorno ácido, pero cuándo es esto, cuando tenemos una enfermedad y nos alimentamos con grasas trans, chatarra, dormimos muy tarde, no hacemos ejercicios", añadió.

Asimismo, Alfaro confirmó que no hay ningún estudio que afirme que la dieta alcalina sirva como método preventivo o cure la COVID-19.

"No se ha comprobado, no hay ningún estudio científico que respalde que los alimentos alcalinos puedan reducir los riesgos de padecer enfermedades. El cuerpo es el encargado de regular el pH, además el pH no es igual en todos los organismos y depende de las enfermedades que puedan tener", advirtió la especialista.

¿Cuáles son los alimentos alcalinizantes?

Igualmente, la nutricionista Tania Alfaro indicó que los alimentos alcalinizantes son las hortalizas verdes (espinaca, berenjena, apio, zanahoria, palta), las almendras, castañas, aceite de oliva, entre otros.

"Yo lo que quiero más que todo aclarar es que no hay ningún estudio científico que diga sobre la COVID-19 que hacer una dieta alcalina nos va a curar la COVID-19, va a tratar o ayudar", remarcó la especialista.

Por otro lado, la nutricionista peruana aseveró que la clave es una dieta balanceada porque va a fortalecer el sistema inmunológico. "Mantener el equilibrio con una buena alimentación, actividad física y dormir bien. Si hablamos netamente de la alimentación, esta dieta alcalina básicamente se trata de comer más verduras, ciertas frutas y bajar las proteínas y carbohidratos. El 80% está basado en este tipo de alimentos", acotó.

Peligros de la dieta alcalina

No obstante, Tania Alfaro indicó que las personas que tienen una pésima alimentación, se van a sentir mejor con la dieta alcalina. "Es como que comas siempre comida chatarra y luego empiezas a limpiar tu cuerpo, te vas a sentir mejor. Se te va a limpiar el colesterol, vas a bajar de peso, pero hasta qué punto porque vas a bajar las proteínas. Ese tipo de dieta no se quedar de por vida".

"Lo mejor para los pacientes que tienen COVID-19, es equilibrar. A un paciente diabético, con hipotiroidismo, hipertenso, con cáncer, no se puede dar este tipo de dietas (alcalinas) porque cada paciente es diferente y el pH no es igual".

Recomendaciones para pacientes COVID-19

"Esta es una dieta que lo pueden hacer una semana como para limpiar el cuerpo bajo indicación de un especialista, pero no se recomienda para pacientes con enfermedades crónicas", enfatizó Alfaro Gamarra.

Finalmente, la nutricionista Tania Alfaro aconsejó a la ciudadanía mantener una alimentación equilibrada manejada por un especialista y no de Internet, realizar actividad física, ya que ahora se puede salir una hora durante la cuarentena, y dormir antes de la medianoche.