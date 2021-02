'Lengua covid' y alteraciones en manos o pies: Detectan nuevos síntomas del coronavirus

Un reciente estudio científico publicado en el British Journal of Dermatology sobre la COVID-19 explica que las alteraciones en la lengua, en las palmas de las manos y las plantas de los pies son nuevos síntomas del coronavirus.

En la investigación que es liderada por la dermatóloga Almudena Nuño señala que la 'lengua covid' se trata de un incremento del tamaño de este órgano muscular y otros daños linguales, lo cual corresponde con la pérdida del gusto.

"Es una lengua muy característica, agrandada, aunque esto a veces puede deberse a tratamientos que recibe el paciente. Pero la lengua depapilada, sin papilas en el dorso lingual, es típica de la COVID-19. También, la glositis, una inflamación en la que además se aprecian las marcas laterales de los dientes", indicó la dermatóloga española Nuño al portal Deutsche Welle.

Asimismo, la experta enfatizó que hay pacientes con coronavirus que presentan ardor en la lengua y pérdida del sentido del gusto, incluso en personas recuperadas de la enfermedad.

De acuerdo con el portal El País, este estudio dirigido por la Dr. Almudena Nuño fue llevado a cabo con la participación de 666 personas, de los cuales 78 tuvieron alteraciones en la mucosa oral.

"Además de las alteraciones en la mucosa oral en más del 11% de los pacientes, hallamos hasta un 25% con afectación en las palmas de las manos y las plantas de los pies, con un característico ardor. Un 15% tenía además en ellas manchitas, que analizamos y comprobamos que eran debidas a una inflamación provocada por el virus", añadió la experta.

También, la especialista acotó que el 10% de personas con COVID-19 sufrían exantemas (erupción cutánea de color rosáceo) o urticaria (ronchas rojas que pueden causar picazón en la piel) en el cuerpo.

"Hay personas que, meses después de superar la infección, siguen padeciendo ardor en la lengua o en la planta de las manos y los pies, caída de cabello, picor en la piel, molestias en la boca (...) Habrá que estudiar bien todo esto y determinar si es por el virus o por otras enfermedades que se agravan por el virus", remarcó.

Cabe mencionar que el estudio científico realizado en 2019 arrojó que el 25% de los pacientes COVID-19 tuvieron alteraciones en la boca y lengua, y el 40% de personas en las manos y pies.

Por otro lado, el epidemiólogo británico Tim Spector también mencionó el pasado 13 de enero sobre la 'lengua covid' que se distingue por la presentación de manchas blancas o amarillas, según el portal RT.

"Ver un número creciente de 'lenguas covid' y extrañas úlceras en la boca. Si tiene un síntomas extraño o incluso solo dolor de cabeza y fatiga, ¡quédese en casa!", afirmó el médico Spector en su cuenta de Twitter.

Finalmente, el médico epidemiólogo aseveró que una de cada cinco personas con coronavirus todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial del Sistema de Salud Público de Inglaterra (PHE) como las erupciones en la dermis.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK