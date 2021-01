Epidemiólogo brinda recomendaciones para lograr una cuarentena exitosa

El Gobierno de Francisco Sagasti decretó cuarentena total para frenar nuevos casos de COVID-19. Además, el país se enfrenta a las nuevas variantes de la SARS-CoV-2 que ha acelerado el proceso de infección y agravamiento de pacientes con coronavirus. En ese sentido, el médico epidemiólogo Antonio Quispe brinda algunos consejos para evitar la enfermedad viral.

“Esta segunda ola es mucho más contagiosa. No es una probabilidad, sino una certeza estadística. En países como Portugal, que no implementó una cuarentena estricta, los casos se multiplicaron por 12; y en Inglaterra, que implementó una cuarentena estricta, los casos aumentaron por 4”, advirtió el médico epidemiólogo Antonio Quispe en Radio Nacional.

Un virus más letal

Asimismo, el galeno reveló que el riesgo al que nos enfrentamos ahora es mucho más grande debido que tenemos un virus 70% más contagioso y 30% más letal.

Un peligro que acecha a quienes nunca contrajeron el coronavirus, pero también a quienes se infectaron durante la primera ola de la pandemia porque la reinfección existe, enfatiza el Dr. Quispe.

“Es importante entender que la cuarentena focalizada y estricta va a tener un impacto, pero recién en un mes y dependerá del cumplimiento que se haga de ella. Necesitamos que sea estricta, fiscalizada, para que sea corta y no dure meses”.

En este contexto, el experto ofreció siete recomendaciones para tener una cuarentena más eficaz, reduciendo al mínimo la posibilidad de un contagio. Y en caso de que sí ocurra, indica además qué debemos hacer para evitar casos fatales en casa.

Usa la mascarilla de manera correcta

Lo primero es el uso correcto del cubrebocas. "Tiene que tapar la nariz y la boca siempre porque por allí entra el virus. De lo contrario, usar doble mascarilla: una mascarilla quirúrgica y una de tela encima porque este virus es más contagioso, libera más virus al ambiente”.

Una mascarilla que no sella bien la entrada por la nariz y la boca no sirve de nada. Es como si no se tuviera nada puesto.

La segunda medida, indicó, es aumentar la distancia entre personas que no pertenecen a tu núcleo familiar o con las que vives.

“Un metro ya no basta, debe ser de dos metros porque las personas infectadas liberan ahora más virus en el ambiente. Si te acercas más, el riesgo de contagio será mayor”.

Tercero, evita los contactos cercanos y continuos, es decir de menos de dos metros y por más de 15 minutos. Si piensa ir a un restaurante, banco o mercado, permanezca el menor tiempo posible y regrese a casa inmediatamente. No olvidar mantener la distancia entre personas, siempre mayor a los dos metros, para reducir la posibilidad de contagio.

Compras en corto tiempo

Como cuarta recomendación, exhortó a la población reducir al mínimo la visita de lugares cerrados y concurridos, como los supermercados, entre otros. La poca circulación del aire los convierte en focos de posibles infecciones, sobre todo si no se respeta el aforo.

“La quinta medida es el distanciamiento físico y social porque mucha gente no va a dejar de ir a trabajar y seguramente comerá en sus centros de labores, donde lo primero que hará es quitarse la mascarilla. La recomendación en esos casos es comer en tu sitio o buscar un ambiente ventilado donde no haya más de una persona”.

Una vez encontrado el lugar ideal se recomienda solo comer, no hablar con nadie por el riesgo de contagio por alguien que ya tiene el virus.

“Quítate la mascarilla y mantente en silencio. Si vas a un comedor donde hay 50 personas que se sacan la mascarilla todos se van a contagiar. Hacer algo así es sumamente riesgoso. Debes preferir comer en tu propio sitio si es que no tienes a nadie cerca”.

Todos en aislamiento

La sexta recomendación es cerrar completamente tu burbuja social, es decir tu casa, la familia con la que vives, ya sean tres o siete personas.

“Recuerda que los que viven contigo comparten el mismo riesgo. Hemos observado en la segunda ola que si se contagia uno, se contagian todos. Muchos me llaman a contarme que su abuelita se ha enfermado y yo les digo: todos entran en aislamiento, todos, porque ya están contagiados”.

El médico epidemiólogo alertó que debido a la rapidez con la que el virus se reproduce ahora el riesgo de complicaciones y muerte es muy alto, situación que debe llevar a todos a reforzar los cuidados en todo momento.

“La abuela podría morir y el siguiente será el papá, el gordito de la casa, el fumador o quien tengan alguna comorbilidad. Los casos son mucho más severos. Ahora mismo algunas clínicas están cobrando 192,000 soles como cuota de ingreso para una cama UCI. La pregunta es ¿quién tiene ese dinero?”

Por último, el experto detalló que el autocuidado es esencial, pero también en el cuidado de los otros.

“La sétima recomendación es cuídate y cuida a los demás. La única manera de romper la cadena de transmisión es que cada uno de nosotros nos comprometamos a cuidarnos mutuamente, proteger a los nuestros, pero también a nuestros amigos, familiares, colegas. Si no hacemos estas siete cosas van a ser varios meses de cuarentena”, remarcó.

Wapa, no olvides que a todas estas recomendaciones ofrecidas por el epidemiólogo Quispe se suman los cuidados que ya aplicamos desde el inicio de la pandemia de COVID-19: lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, limpiar y desinfectar los zapatos al regresar a casa, tener la casa limpia, mantener la casa ventilada todo lo que sea posible, sin olvidar reforzar nuestra alimentación sana.