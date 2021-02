Coronavirus: ¿Cuánto tiempo dura sobre papel, plástico, metal y otros?

Entre las dudas más frecuentes sobre el nuevo coronavirus es sobre el tiempo de vida de este en el plástico, vidrio, papel o metal; elementos que tocamos con mucha más frecuencia de lo que nos podemos dar cuenta. Esto dependerá de muchos factores, como la temperatura, de la concentración del virus, humedad y tipo de superficie.

"Lo que se sabe es que el coronavirus puede sobrevivir desde algunas horas hasta tres días", explicó al portal Infobae el ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de Fundación UADE.

Una reciente investigación publicada en la revista médica "The New England Journal of Medicine" reveló que el virus puede vivir estos tiempos de acuerdo a la superficie donde se ha adherido.

-Superficies de acero inoxidable por hasta 72 horas.

-Griferías, manijas u otras superficies lisas: hasta 3 días.

-Cartón hasta 24 horas.

-En cobre por 4 horas.

-En superficies de plástico por hasta 72 horas

-Guantes: 8 horas.

-Bolsas plásticas: 3 días.

-Teléfono celular: 3 días.

-Teclados: 3 días

El Ministerio de Sanidad de España, por su parte, precisó que en la madera y ropa puede durar entre uno y dos días. Mientras que en mascarillas quirúrgicas, billetes hasta más de cuatro días.

Otro estudio de 2020, publicado en el "Journal of Hospital Infection", analizó 22 investigaciones sobre otros coronavirus SARS y MERS encontraron lo siguiente:

"En promedio, los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio a temperatura ambiente durante cuatro o cinco días, y podrían persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad", precisó el estudio.

¿Cómo eliminar el coronavirus de las superficies?

Los especialistas del último estudio mencionado demostraron que los coronavirus pueden desactivarse eficazmente al desinfectar las superficies con alcohol al 62-71%, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 0.5% o lejía doméstica al 0.1% por 1 minuto como mínimo.