Jeanette Enmanuel revela qué hierbas medicinales ayudan a cuidar la vesícula

La vesícula es un órgano pequeño, con forma de pera, ubicado en la zona derecha del abdomen, debajo del hígado. Según los especialistas de Mayo Clinic, la vesícula contiene líquido, conocido como bilis, que se libera al intestino delgado.

Para mantener una vesícula sana, Jeanette Enmanuel explicó en Mujeres al Mando qué remedios caseros puedes hacer en casa para cuidar este órgano de manera adecuada.

Remedio con plantas medicinales

"Empezamos con una (receta medicinal) para la vesícula perezosa, esa vesícula que no suelta la cantidad de bilis para atrapar la grasa y se queda un barro biliar. ¿Cómo prevenirla? Vamos a utilizar una grasa buena y tiene que ser extra virgen, en este caso estamos utilizando el aceite de oliva. Esto se puede tomar desde el segundo día que lo preparas".

"Vamos a usar tres plantas: la carqueja, el agracejo y la chancapiedra. Estas pantas amargas van a hacer que la bilis sea segregada y no nos causen problemas. Le doy una movidita y la dejo que macere, lo ideal es que macere cinco días, pero a partir del segundo día se puede tomar. Luego, se puede tomar con agua tibia, vinagre de manzana o limón", añadió.

Asimismo, la especialista Enmanuel aseveró que la chancapiedra es una planta medicinal ideal para cuidar la vesícula, los riñones contra los cálculos. "La chancapiedra es milagrosa", remarcó.

Del mismo modo, Jeanette Enmanuel recomendó consumir este remedio casero a base de plantas medicinales y el superalimento, puede ser en cualquier momento del día. "Como tengo que cubrir bien mi digestión, yo prefiero tomarlo en ayunas", agregó.

Jugo para prevenir los cálculos

"Esto va a ayudar de manera especial a prevenir y puede ser parte de nuestra dieta diaria para los cálculos", indicó Jeanette.

Ingredientes

Sábila

2 o 3 alcachofas

Chancapiedra

Menta

Preparación

Primero, coloca a hervir las alcachofas enteras por 50 minutos. Luego, le agregas la menta y buena cantidad de chancapiedra, lo dejas hervir por 10 minutos más. Después, pones todo el preparado en una licuadora, puedes agregar con o sin pantas, le añades la sábila.

Finalmente, Jeanette Enmanuel manifestó que al jugo para prevenir los cálculos se le puede agregar gotas de limón o un chorro de vinagre de manzana. Se puede tomar en ayunas o después de los alimentos. "Esa vesícula me va a agradecer toda la vida y me va a ayudar a no engordar", enfatizó.