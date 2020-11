Hernias lumbares preocupan a Angie Arizaga: "El dolor que siento es muy fuerte"

La participante de Esto es Guerra, Angie Arizaga, padece de fuertes dolores lumbares debido a que le han detectado dos hernias que le impiden participar en la semifinal del reality.

"Me hicieron varios exámenes, pero nunca me hicieron una resonancia y aproveché esta semana, porque era tanto el dolor que estoy con un quiropráctico, con un fisioterapeuta, con pastillas, me pongo medicamentos a la vena porque el dolor que siento en la lumbar es muy fuerte. Con la resonancia, que fue lo más completo que me hice, me entero de que tengo dos hernias", reveló la competidora.

"No quiero pensar en operaciones por lo menos, no ahora. Primero estaré con el tratamiento para poder estar mejor (..9 Yo sí quiero llegar a la final. No puedo jugar la semifinal porque me duele bastante en los circuitos de fuerza", finalizó la también influencer.



¿Qué es una hernia lumbar?

De acuerdo con Mayo Clinic, la hernia lumbar es una afección caracterizada por un problema en el disco cartilaginoso ubicado entre los huesos de la columna vertebral.

Esta afección sucede cuando el centro blando de un disco intervertebral se desplaza por una grieta en su revestimiento exterior más duro. Algunas hernias de disco no causan síntomas; otras pueden irritar los nervios de la zona y causar mucho dolor, entumecimiento o debilidad en los brazos o las piernas.

No todos los discos necesitan intervención. Cuando es necesario hacerlo, el tratamiento incluye medicamentos, fisioterapia y, en los casos más graves, cirugía.

Causas de la hernia discal o lumbar

Con una hernia discal

El disco se puede salir de su lugar (herniarse) o romperse a causa de una lesión o distensión. Cuando ello ocurre, puede haber presión sobre los nervios raquídeos. Esto puede llevar a que se presente dolor, entumecimiento o debilidad.

La parte baja (región lumbar) de la columna es el área más comúnmente afectada por una hernia de disco. Los discos del cuello (cervicales) están en la segunda área más comúnmente afectada. Los discos de la espalda alta y media (torácicos) rara vez son comprometidos.

Una hernia discal es una causa de radiculopatía, cualquier enfermedad que afecte las raíces nerviosas de la columna.

Las hernias discales ocurren con mayor frecuencia en los hombres de mediana edad y de edad avanzada, generalmente luego de una actividad extenuante. Otros factores de riesgo pueden incluir lo siguiente:

-Levantar objetos pesados.

-Tener sobrepeso.

-Doblar o torcer repetitivamente la espalda baja.

-Sentarse o quedarse parado en la misma posición por muchas horas.

-Tener un estilo de vida sedentario.

-Tabaquismo.

Síntomas de la hernia lumbar

El dolor ocurre con mayor frecuencia en un lado del cuerpo. Los síntomas varían dependiendo del sitio de la lesión y pueden incluir lo siguiente:

Con una hernia de disco en la región lumbar, usted puede tener dolor punzante en una parte de la pierna, la cadera o los glúteos, y entumecimiento en otras partes. También pueden experimentar dolor o entumecimiento en la parte posterior de la pantorrilla o la planta del pie. La misma pierna también puede manifestar debilidad.

Con una hernia de disco en su cuello, puedes tener dolor al mover el cuello, dolor profundo cerca o por encima del omóplato o dolor que se irradia al brazo, al antebrazo y a los dedos de la mano. Además se puede presentar entumecimiento a lo largo del hombro, el codo, el antebrazo y los dedos de la mano.

A menudo, el dolor empieza lentamente y puede empeorar por los siguientes factores:

-Después de estar de pie o estar sentado.

-Por la noche.

-Al estornudar, toser o reírse.

-Al doblarse hacia atrás o caminar más de unas cuantas yardas.

-Al hacer esfuerzo o retener la respiración, como cuando va a defecar.

Usted también puede tener debilidad en ciertos músculos. En ocasiones, puede no notarlo hasta que el proveedor de atención médica lo examine.

En otros casos, notará que tiene dificultad para levantar su pierna o brazo, pararse en los dedos del pie en un lado, apretar fuertemente con una de sus manos u otros problemas. También podrá perder el control de su vejiga.

El dolor, el entumecimiento o la debilidad constante desaparecen o mejoran mucho durante un período de semanas a meses.