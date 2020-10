Joven con cáncer publica emotivo mensaje de despedida

Un joven de 33 años publicó en Instagram una emotiva despedida después que los médicos le dieran cuatro meses de vida productor del cáncer. Sin embargo, su mensaje no tardó en hacerse viral por la gran lección que deja a usuarios de redes sociales.

Omar Álvarez es un experto de la industria de los videojuegos. Ha sido responsable de prensa de Nintendo en España y actualmente es director creativo de Vizz Agency.

Sin embargo, a su corta edad tenía un futuro profesional brillante que se vio truncada por el cáncer. "Me muero, pero con la mayor suerte de este mundo", se lee en el post de Instagram.

"Me estoy muriendo. El tratamiento de quimioterapia definitivo no ha dado ningún resultado. Estos seis meses de auténtico infierno, no han servido para nada. Mis tumores siguen creciendo a una velocidad mayor de la esperada y mi tiempo aquí es muy limitado: 4 meses", expresó el joven mediante redes sociales.

"Es un batazo a los dientes de mis ilusiones, las de todos mis familiares, amigos y seres queridos que llevamos luchando con un Leviatán de fuego todo este tiempo. Pero mentira", acotó el director creatido, quien aferra sus esperanzas a una nueva operación que le quitará los insoportables dolores.

"Nadie me garantiza ni 4 meses ni 2 ni 10. Pero han dicho 4. Pero solo voy a pelear dos opciones: 4 dignos, 100 dignos, pero ni uno por debajo de unos estándares de vida a los que no estoy dispuesto a someterme más", plasmó en Instagram.

"A partir de mañana la palabra cáncer ya no existe en mi vida. Viviré rodeado de mis seres queridos, empleando el 100% de mi tiempo en lo que quiero y con quien quiero", agregó Álvarez.

"El cáncer me va a matar, pero no me va a quitar ni un minuto del tiempo que me queda, que será brillante, preciado y precioso, porque estoy rodeado de la gente más maravillosa que existe, y por eso me sigo considerando la persona más afortunada de este mundo", finalizó el joven de 33 años.

Inmediatamente, la publicación del joven conmovió a sus compatriotas españoles y expertos de videojuegos en todo el mundo, quienes le enviaron todo el respaldo que necesita en estos difíciles momentos.

"A Stephen Hawking le dieron con 20 años unos meses de vida, y vivió 40 años más. Solo sugerirte que vivas cada día, sin dar nada por contado. Suerte amigo", "Tengo los pelos de punta, eres muy fuerte por no venirte abajo, gracias por enseñarnos esta lección de vida", se aprecia algunos de los mensajes que le dejaron en Instagram.