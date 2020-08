China patenta una vacuna y anuncia que producirá las dosis pronto

China ha registrado en su oficina de Propiedad Intelectual una de sus propuestas de vacuna contra el nuevo coronavirus, para empezar a producirla "en masa en un breve periodo de tiempo", sin especificar el plazo exacto.

El proyecto patentado se encuentra en su tercera fase de pruebas, la última fase antes de su implantación. Esta vacuna ha sido desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics. Después de los ensayos entre militares del ejército del gigante asiático, países como Arabia Saudí, Rusia, Brasil y Chile se han ofrecido para ser sede de las últimas verificaciones.

Los resultados "esperanzadores" de esta vacuna, al contrario que la rusa, cuya investigación sigue sin hacerse pública, sí fueron sometidos a examen en un estudio difundido a finales de julio en la revista The Lancet.

"La patente es una garantía que confirma la eficacia y seguridad de la vacuna", ha asegurado CanSino en un comunicado, en el que agrega que están preparados para su producción masiva, sin especificar fechas, por ser "rápida y fácil" y puede inducir al cuerpo "a generar una fuerte respuesta inmune celular y humoral en poco tiempo", según precisa el periódico cantonés Southern Metropolis.

La investigación publicada en julio en The Lancet recogió que, tras los primeros ensayos de mayo, se hicieron pruebas en 508 personas con resultados positivos. Sin embargo, la tercera fase, con miles de voluntarios, continúa su curso.

Otra vacuna China

La segunda vacuna de China ha publicado resultados seguros y generadores de respuesta inmune, de acuerdo con los datos de las pruebas clínicas publicados en The Journal of the American Medical Association.

Este proyecto del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, filial de China National Biotec Group (CNBG), Sinopharm y el Instituto de Virología de Wuhan de la Academia de Ciencias de China, se encuentra las etapas 1 y 2.

En ese sentido, el Instituto afirmó en un comunicado compartido con el tabloide oficial Global Times que los 1.120 voluntarios que recibieron la vacuna en la primera y segunda fase de ensayos generaron anticuerpos contra la COVID-19 luego de dos dosis. "La vacuna ha demostrado ser efectiva y segura", explica el texto.

La planta industrial de Sinopharma en Pekín es el mayor centro de manufactura para vacunas contra la COVID-19 del mundo, según detallaba el medio público. Junto a un segundo complejo industrial en Wuhan, la firma estaría en condiciones de producir 200 millones de dosis anuales, lo que permitiría inmunizar a 100 millones de personas durante los 12 meses calendario.