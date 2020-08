Minsa: El 43% de fallecidos por Coronavirus en el país sufría de diabetes

El 43% de fallecidos por COVID-19 en el país tenía diabetes, según las cifras del Ministerio de Salud (Minsa), emitidas en un reportaje de "Punto Final". En la actualidad hay millón diabéticos en el país, de acuerdo con las estadísticas.

Las personas con diabetes son las que enferman de forma más severa cuando son infectadas con el nuevo coronavirus, y de cada dos pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), uno tiene la enfermedad.

"El diabético crónico, no controlado, ya tiene dañado el riñón, las arterias del corazón y el cerebro. Es un paciente cuya vitalidad está disminuida", explicó Marco Almerí, especialista en salud pública.

"Tenemos unos receptores de membrana (en nuestro organismo), conocidos como ECA 2. Es importante porque modifica en que una arteria esté cerrada o dilatada. Los pacientes diabéticos tienen muchas ECA 2, y lamentablemente cuando entra el virus se pega (a este receptor) y hacen que este se replique. Por lo tanto, si yo tengo más receptores, voy a tener más virus infectantes, (más carga viral)", explicó, por su parte, la doctora Elizabeth Salsavilca, jefa de Endocrinología del Hospital Sabogal de Essalud.

Mediante el reportaje, emitido en "Punto Final", una paciente con diabetes reveló el sacrificio que viene realizando en pro de su salud.

"No es fácil ser diabético. Siempre quieres comer algo que no puedes. A mi casa no entra nadie, no me puedo exponer", explicó María Montoya Zegarra, quien además cuenta que no sale de su vivienda desde hace meses y no recibe visitas ni siquiera de sus hijos.

En ese mismo informe también se precisa que si un diabético se cura de la COVID-19, este podría sufrir de graves secuelas en su organismo a causa de la enfermedad.

"Como hacen mayor afección, las complicaciones y las secuelas son mayores", explicó Rubén Huamán, jefe de la Unidad Post COVID-19 del Hospital Guillermo Almenara.