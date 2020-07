¿Las familias pueden reunirse sin protección tras el levantamiento de la cuarentena? [VIDEO]

En Perú, miles de personas han esperado el levantamiento de la cuarentena para visitar a sus familias, ya que por motivos de prevención contra la COVID-19 tuvieron que cuidar a sus seres queridos con la distancia.

Ante la posibilidad de reencontrarse con sus familiares, algunos usuarios en redes sociales consultan si sólo pueden usar el protector facial y quitarse la mascarilla al llegar a casa. Para ello, el médico epidemiólogo Elmer Huerta explicó primero que si ambas familias están sanas, sí se pueden juntar.

"Si ambas familias han guardado bien la cuarentena, no tienen síntomas, ¿pueden juntarse? es la primera pregunta, yo creo que sí podrían juntarse. Vamos a tener que empezar a hacer esto porque ambas familias han sido muy honestas y decirse la una a la otra, sí me he cuidado", señaló el doctor Huerta en Sanamente de América Noticias.

Asimismo, el doctor Elmer Huerta reveló si las personas que llegan al hogar de un familiar pueden reunirse sin protección de mascarilla y protector facial.

"Si deberían llevar algún tipo de protección, esa es una pregunta que va a depender de cada familia, yo no creo que haya una disposición científica. Que nos dice el sentido común, si ambas familias han estado en cuarentena y tienen bajísimas probabilidades de estar contagiados, yo creo que pueden estar en una habitación sin una mascarilla y sin nada", mencionó el experto en salud pública.

Del mismo modo, el epidemiólogo peruano recomendó a las personas que mantengan dos metros de distancia y coman sus alimentos alejados para evitar un posible contagio por COVID-19.

¿Cuál es la diferencia de protector facial y la mascarilla?

Por otro lado, el especialista indicó las diferencias de cada material para prevenir la enfermedad viral tras el levantamiento del confinamiento.

"La careta (protector facial) te va a proteger de salpicaduras de secreciones en tus ojos. Y la mascarilla es más completa porque te cuida la nariz y boca", finalizó el reconocido galeno.

Wapa, el Dr. Elmer Huerta mencionó al final que la comunicación y la transparencia son muy importantes al momento de visitar a alguien.

Elmer Huerta sobre visitas a familiares tras fin de cuarentena