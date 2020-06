Fin de la cuarentena: ¿Qué cuidados debo seguir al salir de casa?

Aunque empresas de diversos sectores vuelvan a operar y las actividades comerciales se reactiven, esto no significa que el riesgo ante la COVID-19 haya disminuido. El tránsito restringido deberá ser una decisión de vida para todos.

“Lo ideal es mantenerse en casa el mayor tiempo posible y salir solo lo indispensable, más aún si tenemos población vulnerable en el hogar que tengan riesgo de contagio por los que sí pueden desplazarse”, explica la directora médica de Pacífico Seguros, doctora Ana Ramos.

En la calle

Siga con las medidas adoptadas durante la cuarentena: lleve siempre la mascarilla cubriendo la nariz y boca, no se toque el rostro y mantenga una distancia mínima de al menos un metro de cualquier persona.

Use su mano no dominante para tocar la manija de las puertas, en el transporte público y lugares concurridos, ya que es difícil que se toque la cara con esa mano. Lleve alcohol gel para usarlo luego de tocar superficies en el pasamano del bus, ascensores, etcétera.

Evite espacios públicos con mucha gente y si el lugar adonde se dirige es cercano, vaya en bicicleta o camine, manteniendo siempre la distancia de los otros peatones

Sea un ciudadano responsable: No salga de casa a un lugar público si tiene síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Si va a un centro comercial o supermercado, cumpla estrictamente los protocolos de seguridad que estos han implementado.

En el trabajo

Si por sus funciones no puede trabajar desde casa, en la oficina tome las mismas precauciones que usa en la calle. Permanezca siempre con la mascarilla, haga del lavado de manos un hábito, abra ventanas, no deje residuos personales (toallas desechables) en el basurero por mucho tiempo, refuerce la limpieza de las áreas de trabajo, no comparta útiles de escritorio y mantenga el mínimo de objetos en su cubículo para facilitar la desinfección.

Al regresar a casa

No toque nada hasta que se haya desinfectado. Debe cambiarse de ropa y dejarla en una bolsa hasta el día siguiente para lavarla. Sus objetos personales, como los anteojos, también debe desinfectarlos. Las llaves, mochila o cartera, además de ser desinfectadas, es mejor dejarlas en una bolsa o dentro de una caja en la entrada del hogar.

No olvide limpiar su celular y audífonos, al menos unas tres veces al día, por lo que debe sacarle la carcasa y usar un pañito empapado de alcohol isopropílico.

Actividades sociales

Aunque deseemos visitar a nuestros amigos y familiares, aún es muy pronto. Por ello, posterguemos un tiempo más las visitas. Si es para ayudar a alguien, mantengamos la distancia, evitemos el contacto físico y sigamos las medidas de precaución que usamos en la calle, sobre todo con los que tengan mayor riesgo con esta enfermedad: personas mayores, con enfermedades crónicas y gestantes.