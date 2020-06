Coronavirus: ¿Es necesario usar mascarilla mientras manejas tu propio carro?

El mundo entero viene viendo una grave crisis de salud a causa del coronavirus, por lo que para prevenir el contagio las personas vienen usando sus mascarillas; sin embargo, ¿será necesario usarlo mientras se maneja su propio carro?

Cabe mencionar que, algunos conductores pueden sentirse bastante incómodos con el uso de las mascarillas, por lo que cuando salen en su propio auto, consideran que no es necesario usarlo, pero ¿eso es correcto?

Ante esta interrogante que muchas personas se vienen realizando, el doctor Elmer Huerta explicó a través de un medio local que, si el vehículo es de uso personal, no se lleva a otros pasajeros y nadie más tiene contacto con el carro, entonces no se corre riesgo por lo que uso de las mascarillas puede ser no necesario.

“Dentro de tu carro, si ese carro es tuyo y no ha entrado nadie, no hay necesidad de usar mascarilla. Entiendo las reglas, pero la normas podría cambiar para precisar que sea para transporte o automóviles públicos”, aclaró.

¿Si el carro es propio pero lo alquila?

Se debe tener en cuenta que si el propietario da en alquiler su vehículo para taxi u otra persona tiene contacto con el auto o camioneta, ahí se puede haber carga viral, por lo que no se recomienda la práctica de dejar de usar la mascarillas.

¿No puedes respirar bien cuando usas las mascarillas?

El Dr. Huerta también explicó sobre la hipoxia o baja de oxígeno. Hasta el momento, las mascarillas comunes y corrientes como las quirúrgicas o de tela, no se ha demostrado que pueda provocar problemas con la respiración.

Sin embargo, esto no ocurre con otro tipo de mascarillas. “la N95, sí, puede provocar niveles altos de dióxido de carbono y niveles bajos de oxígeno cuando se usa mucho tiempo”, resaltó el epidemiólogo.

Recuerda que el uso de las mascarillas N95 son para uso de médicos, enfermeros, y otros profesionales de la salud, quienes se encuentran en primera fila de batalla y lo suelen llevar puesta cerca de 6 horas u 8 horas en sus turnos.