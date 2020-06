Médicos conmueven con desgarradora historia al atender a pacientes con COVID-19 en Venezuela

Existen varios productos indispensables para prevenir el contagio de la COVID-19 como guantes, cubrebocas, trajes protectores, alcohol, entre otros. Estos insumos son importantes para el personal de salud que está en primera línea en la lucha contra el coronavirus.

Sin embargo, la realidad de Venezuela es totalmente distinta, los médicos y enfermeros de este país bajo el gobierno de Nicolás Maduro sufren por la falta de recursos para atender los casos de COVID-19.

“Insumos básicos. Tenemos tres meses de pandemia y no hay ni desinfectantes, ni guantes, ni tapabocas”, señala Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Caracas, en una entrevista al portal Infobae.

“Muchos de los médicos y enfermeros hacen sus mascarillas en sus casas. En quince hospitales de esta ciudad los reutilizan una y otra vez. Y en otros, apenas te dan uno por día, ni bien ingresas”, agregó.

Asimismo, el personal médico alquila los tapabocas y guantes con el fin de evitar el contagio de la COVID-19. También, tienen inconvenientes con el agua, ya que algunos días hay y otros días no.

Por otro lado, el representante venezolano manifestó que el salario mensual de los médicos es 4 dólares, lo cual no alcanza para sostener una familia. Incluso, muchos de ellos padecen desnutrición.

Finalmente, Delsa Solorzano, presidente del Partido Encuentro para tratar, explicó que treinta toneladas de material sanitario de China no han sido distribuidas en los establecimientos de salud. "La ayuda china no se ve por ningún lado. No se sabe qué pasa".