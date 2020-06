Dr. Elmer Huerta explica si las gárgaras con sal ayudan a evitar el coronavirus [VIDEO]

Existen varios remedios caseros para aliviar algunos síntomas del coronavirus como el dolor de garganta. Así que, que un usuario consultó en redes sociales si la las gárgaras con sal ayudan a evitar o matar la COVID-19.

Por ello, El Dr. Elmer Huerta responde en Sanamente de América Noticias sobre el uso de las gárgaras con sal y su relación con el coronavirus.

"No hay ningún estudio, esto es algo tan de costumbre de la gente, no hay ninguna evidencia de que la sal pueda cambiar algo en la garganta para que el virus no llegue allí", explica el Dr. Huerta.

Vías de ingreso del coronavirus

Asimismo, el infectólogo recordó que la garganta no es la vía principal de ingreso de la COVID-19.

"El virus entra principalmente por la nariz, muy profundo en la nariz hay un tejido que tiene mucho de estos receptores ACE2. Tampoco, hay que irrigarse la nariz todos los días con sal, pues no está demostrado", agregó.

Cabe mencionar que, el tratamiento específico contra la COVID-19 va dirigido a la causa de la enfermedad, mientras que los tratamientos sintomáticos va determinado a los síntomas del coronavirus.

Elmer Huerta sobre gárgaras con sal

¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el COVID-19?

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual.

¿Quién es Elmer Huerta?

Élmer Emilio Huerta Ramírez, es un médico peruano que radica en Estados Unidos, especializado en oncología médica y prevención-control de cáncer, medicina interna, y salud pública en epidemiología. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Qué es la COVID‑19?

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.