Médico increpó al ministro Zamora: "Usted condecora a los chinos, ¿y nosotros qué somos?"

Este lunes 8 el titular del Ministerio de Salud, Víctor Zamora, realizó una visita al hospital de Loreto para ver el trabajo que vienen realizando los médicos y las necesidades que necesitan cubrir, pero a su salida pasó un incómodo momento.

Todo sucedió cuando el ministro Zamora estaba a punto de retirarse del nosocomio, un médico se le acercó y le increpó por las condecoraciones que el Gobierno realizó a cuatro doctores chinos, quienes arribaron a territorio nacional para ayudar a combatir el COVID-19.

“Veinte médicos han muerto, señor. Usted es malo, va a recibir el juicio. Usted condecora a los chinos, ¿y nosotros qué somos? ¡No hay nada acá, todos están sin seguridad!", le gritó Jorge Baldeón, quien trabaja el establecimiento de salud de Loreto.

"Yo soy un médico con más de 25 años, no me van a venir con que me están pagando”, se le escuchó decir al médico muy ofuscado mientras el personal del ministro trataban de controlar la situación.

El trabajo de dicho nosocomio también criticó que Víctor Zamora solo va hacer “su show” al centro hospitalario y que la planta de oxígeno no abastece toda la demanda que necesita la región por altos número de contagios de COVID-19.

Tras el incidente, el ministro de Salud, Víctor Zamora, abandonó el lugar y se dirigió a la sede del Gobierno Regional sin dar declaraciones a la prensa sobre el incómodo momento que pasó el Loreto.

Cabe mencionar que el pasado 6 de junio, el Minsa condecoró al equipo de médicos y especialistas chinos que llegaron al Perú para sumarse a la lucha contra el nuevo coronavirus.

Médico increpa al ministro Víctor Zamora