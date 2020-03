Con cinco fallecidos por coronavirus, más de 363 contagiados y una curva de infectados que no deja de crecer, el país debe entender que más que buscar desesperadamente la prueba para descartar el COVID-19 es vital implementar una serie de medidas básicas para evitar más contagios, que los posible casos se agraven, ocurra la muerte de un ser querido o la nuestra propia.

Así lo sostuvo el doctor Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, agregando que el hisopado para detectar la infección debe verse más con un instrumento de seguimiento de casos en el país, pero no para alcanzar un tratamiento porque no lo hay.

Explicó a la Agencia Andina que la única manera de frenar el avance del contagio es quedándonos en casa y acatando el aislamiento domiciliado impuesto por el gobierno central.

Coronavirus: ¿Qué debo hacer si tengo los síntomas y aún no me hice la prueba?

Simplemente hacer el aislamiento, como lo hacen quienes fueron diagnosticados con el virus. A la par se llama al 113 para alertar sobre la sospecha de un posible contagio y se espera la prueba.

El médico infectólogo señaló que al encontrarnos en la fase tres de la epidemia, se da por entendido que quienes tengan “síntomas o señales” en el país ya están contagiados, así no existe una prueba que lo confirme y por tanto se debe hacer la cuarentena para que el caso no se complique y no se contagie a más personas.

Principales síntomas: Desde fiebres hasta diarrea

“En este momento, si la persona tiene más de dos síntomas o signos que me indican una infección respiratoria debo asumir que tiene COVID-19. Entre ellos podemos mencionar sensación térmica, escalofríos, dolor de garganta, fiebre o tos seca”.

Detalló que este virus también produce diarrea, sudor marcado en las noches, náuseas y vómitos. Pero habrá casos en los que presente apenas estornudos muy ligeros, congestión nasal. Algunas personas no tendrán síntomas, pero igual contagiarán.

“Cada persona hace un cuadro distinto. Lo que hemos aprendido estos días es que la carga de inóculo determinará el grado de virulencia (intensidad) de la infección”.

Espinoza hace una analogía muy simple para que se entienda la importancia de no continuar circulando cuando ya se está enfermo, porque el caso podría agravarse, además de infectar a otros.

“Al primer contagio es como si nos tiraran una bala de calibre 1. Es posible que no nos mate, pero si nos tiran 500 balas del mismo calibre 1, aumenta la posibilidad de matarnos, porque algunas podrían caerme en ojo, en el riñón, en el estómago, habrá más daño en el cuerpo. Lo mismo pasa con la carga viral. A mayor cantidad, mayor daño en nuestro cuerpo. Por eso debemos evitar exponernos a otras personas contagiadas y eso se logra con la cuarentena. Es el concepto que se está manejando ahora en Europa”.

Comentó que las personas que ya han muerto en el Perú, la mayoría venidos de España, posiblemente, estuvieron expuestos a una enorme cantidad del virus, en el transporte, el aeropuerto, discotecas, lugares donde hubo mucha gente infectada.

Coronavirus: ¿Cómo hago el asilamiento?

“Si en mi casa hay ocho personas y solo una enferma, esta debe pasar inmediatamente a ser aislada en una habitación para evitar que contagie a las demás, sobre todo a las que tienen un sistema inmunológico débil”, indicó.

Para comunicarnos con ella debemos hacerlo por el celular o a través de la puerta, a fin de evitar que el virus viaje por el aire y llegue a las manos de los otros y de allí a los ojos, boca o nariz.

“Dentro del cuarto no debe estar con la mascarilla, solo debe usarla al salir, ya sea para ir al baño o realizar algo urgente dentro de casa. Antes de salir de la habitación debe lavarse las manos ya sea con agua y jabón o alcohol en gel. Dejar la puerta abierta para ventilar el lugar. Si se va a bañar, después de hacerlo desinfectar el área con lejía (lavatorio, ducha, retrete, manija de la puerta), lavarse las manos nuevamente con agua y jabón, ponerse la mascarilla y una vez en el cuarto cerrar desde dentro y sacarse la mascarilla descartable”.

Indicó que debe haber mucha limpieza en la casa y especialmente en la habitación del infectado. Se debe emplear una solución desinfectante hecha con esta proporción: por cada litro de agua, 10 centímetros o una cuchara sopera de lejía.

“Dentro de la habitación aislada, la persona infectada puede limpiar el piso con esta solución y luego con un paño limpiar sus cosas personales, su celular, su mesita de noche, porque de nada servirá que se lave las manos si otra vez toca el celular contaminado”.

El resto de las personas en casa deben mantener una distancia de más de un metro. Si se sientan en la mesa o ven televisión en la misma habitación deben hacer lo mismo.

Coronavirus: ¿Qué comerá durante estos días?

El especialista del Instituto Nacional de Salud (INS) comentó que su comida será igual a la del resto. Será entregada en una silla o mesita donde la pueda recoger, evitando el contacto cercano con otras personas.

“Se puede dejar abierta la puerta del cuarto para conversar de lejos, para que la persona no se deprima. Ella debe pensar que su esfuerzo es por el gran cariño que le tiene a sus seres queridos. Nunca debe sentir que lo están castigando”.

Las personas sospechosas de estar infectados con el coronavirus deben alimentarse bien, afirmó, pero nada fuera de lo común, lo que a él o ella le guste, siempre y cuando no le haga daño.

Coronavirus: ¿Cuándo ir a emergencia?

El coronavirus hará padecer a unos más que otros, poniendo a prueba la fortaleza de su sistema inmunológico. De ello dependerá su supervivencia y que logre matar al virus en un determinado tiempo. En algunas personas solo bastará algunos días para sentirse bien, en otras se prolongará por semanas. El objetivo es resistir mientras dure la lucha interna.

“El hecho de mejorar con los síntomas significa que nuestro sistema inmune ya trabajó, produjo anticuerpos que van a neutralizar al coronavirus e impedir que se siga desarrollando. El paciente cero al sexto día de la enfermedad ya no tenía síntomas, pero igual concluyó la cuarentena. Al día 16 se le hizo una prueba y ya no tenía el virus”, comentó el experto del Minsa.

Consultado sobre cuáles son las señales de que estamos ante una emergencia, mencionó: problemas para respirar o sentir que le falta el aire. En esos casos se debe llamar inmediatamente al SAMU (106) para ser trasladado a un hospital ya sea de Minsa o Essalud, todos están en alerta roja.

“¿Cómo sé si no puedo respirar? Cada ser humano se conoce. Si soy asmático y veo que mis aerosoles ya no me hacen efecto debo pedir ayuda porque estoy en peligro de muerte. Este virus produce neumonía. Mucho cuidado con los adultos mayores porque nunca hacen fiebre, pero sí respiran rápido”.

Si uno de ellos tiene más de 25 respiros por minuto debe llamarse a urgencia porque podría encontrarse en estado grave aunque no lo sepa.

“Otro síntoma de alerta es que se quede dormido, como un borrachito o como si le hubieran dado una pastilla para dormir. Otra señal es que deje de comer o se queje solito. A veces ellos no se saben expresar correctamente. Hay que llamar inmediatamente a un médico o llevarlos a un hospital”.

El experto pidió nunca automedicarse y menos con ibuprofeno, porque se ha demostrado que complica los casos de pacientes con coronavirus, diabetes, hipertensión, problemas renales y de aquellos que siguen tratamiento para el cáncer.

“Finalmente, el soporte psicológico es vital para sobrellevar este proceso de cuarentena y tener confianza de que este proceso va a pasar si se cumplen las indicaciones médicas. No hay que dejarse morir. Hay que dar pelea y tener el ánimo en alto”, anotó.

(Con información de Andina)