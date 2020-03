¿Cómo cuidar a una persona con coronavirus en casa? Minsa brinda consejos clave

Con el propósito de evitar que el coronavirus se propague, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó que una persona afectada con Covid-19 que ha sido derivada a su hogar porque no reviste de gravedad debe permanecer en una habitación individual adecuadamente ventilada (ventanas y puerta abierta), y no debe salir al trabajo, la escuela, reuniones o eventos.

Así lo expresó el director de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Ángel Gonzales, manifestó que, en estos casos, el paciente debe descansar y evitar actividades que demanden actividad física.

En ese sentido, el siguiente espacio te brindamos algunas recomendaciones para cuidar de los familiares que tengan el coronavirus, sin poner en riesgo la salud del cuidador y del que será cuidado.

Cuidados para el paciente diagnosticado con coronavirus

Es necesario que se reduzca al mínimo el uso de espacios compartidos (cocina, sala, entre otros) y estos espacios deben estar muy ventilados (dejando ventanas abiertas). De ser posible, debe utilizar un baño aparte. Este se debe limpiar todos los días con un desinfectante casero.

"Limite el número de personas que lo cuiden, asígnele una persona que goce de buena salud y no que no tenga enfermedades de riesgo o esté embarazada. No permita las visitas", puntualizó el doctor Gonzales.

También señaló que es importante que el paciente ingiera líquidos de manera adecuada como agua, caldos, bebidas deportivas, bebidas con electrolitos para bebés, para evitar deshidratación. Además, debe cubrirse la boca cuando tosa y estornude con la flexura del codo o utilizar pañuelos desechables.

"Lávese con frecuencia las manos con agua y jabón, mínimo de 20 a 30 segundos, formando espuma, o con una loción a base de alcohol, especialmente después de utilizar los pañuelos desechables y de toser o estornudar en las manos”, puntualizó.

Es necesario - anotó - que use una mascarilla simple si tiene que estar en áreas comunes de la casa o cerca a otras personas y siempre que vaya al médico y evite el contacto con animales.

Por su parte, el director de la Dirección de Redes Integradas de Lima Centro, Alfredo Centurión, señaló que los hospitales y centros de salud del primer nivel de atención de su jurisdicción constantemente realizan sesiones demostrativas de un correcto lavado de manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos, una de las medidas más eficaces para prevenir esta enfermedad.

Persona que cuida al paciente con coronavirus

Las personas que cuidan a un paciente con Covid 19 pueden contagiarse y, a su vez, propagar la enfermedad a los demás, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Por ello, es importante que quienes cuiden a una persona enferma utilice una mascarilla o tapabocas cuando salga de su casa para evitar transmitir la enfermedad en caso de que este recién infectada.

Para la manipulación de pañuelos usados, ropa o durante cada procedimiento de atención al enfermo, se debe utilizar guantes descartables y realizar el lavado de manos con la técnica correcta. Se debe lavarse las manos con agua y jabón o con loción para manos a base de alcohol después de tocar a una persona enferma, manipular sus pañuelos usados o su ropa.

También se recomienda utilizar una mascarilla simple cada vez que entre a la habitación del paciente. "Las mascarillas usadas deben quitarse de la cara sin tocar la parte de adelante, solo los costados y botarse inmediatamente en la basura para que nadie más los toque", anotó el doctor Centurión.

Después de quitarse la mascarilla lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. No reutilice ni las mascarillas ni los guantes.

¿A dónde puedo acudir si presento los síntomas?

Las personas que presenten fiebre, tos y dolor de cabeza y que hayan venido 14 días antes de una zona infectada como España, Italia, Japón, Corea, entre otros países, deben comunicarse al 113 salud para recibir las orientaciones y atención necesaria.

¿Cómo prevenir el contagio de coronavirus?

1. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos.

2. Las manos de forma constante con abundante agua y jabón.

3. Usar gel desinfectante para manos.

4. Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo al estornudar.

5. Evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz y boca con las manos sucias.

6. Consumir alimentos bien cocidos y mantener los espacios ventilados.

¿Cómo lavarse las manos correctamente?

