¿Cómo mantener un colon sano? 3 poderosos batidos que te ayudarán a lograrlo

El cuidado de nuestro organismo es muy importante y para lograrlo es importante seguir una buena alimentación y hábitos saludables. En ese sentido, en el siguiente espacio queremos recomendarte 3 poderosos y deliciosos batidos para mantener un colon sano.

Es importante mencionar que, mantener un colon sano es sinónimo de salud y bienestar, ya que de no hacerlo podría ocasionar diferentes enfermedades como el cáncer.

Ante todo ello, para tener un mejor funcionamiento del colon y se asimile más los nutrientes de los alimentos y suplementos que son ingeridos aquí te dejamos 3 batidos para curar y desintoxicar este importante órgano, señalados en el portal Mejor con salud. ¡Atenta y toma nota!

Batido de pepino, pera y aloe vera

Ingredientes

Un pepino

1 cucharada de gel de aloe vera (15 g)

Una pera

1 vaso de agua (200 ml)

Preparación

En primer lugar, empezaremos obteniendo primero esa cucharada de aloe vera cogiendo una penca y retirando esa pulpa traslúcida con cuidado de no hacernos daño. Seguidamente, pelamos la pera, retiramos las semillas del centro y la cortamos a trocitos para facilitar el licuado.

Posteriormente, hacemos lo mismo con el pepino. Lo pelamos y lo dividimos en 4 o 5 partes. Ahora, introducir todos los ingredientes a la licuadora con un vaso de agua y batir hasta tener una masa homogénea.

Es recomendable que el batido no esté muy frío. Mejor natural para que no cause impacto al llegar al colon si lo tenemos inflamado.

Licuado de aloe vera y limón

Ingredientes

Una cucharada de gel de aloe vera (15 g)

limón

Un vaso de agua (200 ml)

Una cucharada de miel (25 g)

Preparación

En primer lugar, empezaremos obteniendo esa cucharada de aloe vera. Luego, sacamos el zumo de nuestro limón y nos vamos ya a la batidora. Seguidamente, incluye la cucharada de miel, el vaso de agua, el zumo de limón y el aloe vera. Obtén una bebida lo más homogénea posible y bebe por las mañanas con el estómago vacío. ¡Totalmente saludable!

Batido de fresas, perejil y piña

Ingredientes

6 fresas

Una rodaja de piña fresca

2 ramitas de perejil fresco (unos 10 gramos)

Un vaso de agua (200 ml)

Preparación

Antes de preparar, limpiar bien todos los ingredientes. Lava las fresas y el perejil y córtalo para facilitar el posterior licuado. Ahora, procesa todos los ingredientes y procesa con intensidad hasta lograr la textura perfecta. ¡Bébelo y disfruta!