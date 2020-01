Dieta para la diabetes: crea tu plan de alimentación saludable

Una alimentación saludable puede ayudarlo a prevenir, controlar e incluso revertir la diabetes. Cabe precisar que la diabetes es la quinta causa de muerte en Perú, donde hay más de millón de personas con esta enfermedad (MINSA).

Según el Ministerio de Salud, el 98% de diabéticos en Perú presenta el tipo 2 de la enfermedad, que se adquiere por hábitos de vida inadecuados.

Una dieta para diabéticos no tiene que ser complicada y no significa que tenga que renunciar a las comidas favoritas. Ante ello, surge la pregunta, ¿cuál es la mejor dieta para la diabetes? Tomar medidas para prevenir o controlar esta afección no significa vivir en privación; significa comer una dieta saludable y equilibrada. Lo que resultará positivo porque aumentará la energía y mejorará el estado de ánimo.

Las necesidades nutricionales son prácticamente las mismas que las de todos los demás, por lo que no se requieren alimentos especiales. No obstante, debe prestar atención a algunas de sus elecciones de alimentos, especialmente a los carbohidratos que come. Si bien, seguir una dieta mediterránea u otra dieta saludable para el corazón puede ayudar, lo más importante que puede hacer es controlar su peso.

Además, perder peso y comer más saludable también puede tener un profundo efecto en su estado de ánimo, energía y sensación de bienestar. El comer sano, realizar actividad física y perder peso, puede reducir sus síntomas o incluso revertir la diabetes.

“Las personas con diabetes tienen casi el doble de riesgo de padecer de una enfermedad cardíaca y tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos de salud mental como la depresión. Sin embargo, la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 se pueden prevenir y en algunos incluso se pueden revertir”, indicó, José Cabral, MD, endocrinólogo de Cleveland Clinic.

Buenos hábitos

El cuerpo puede regular mejor los niveles de azúcar en la sangre y su peso cuando mantiene un horario de comidas regular. Anote los tamaños de porción moderados y consistentes para cada comida.

Comience el día con un buen desayuno: proporcionará energía, así como niveles constantes de azúcar en la sangre.

Comidas pequeñas regulares, hasta 6 por día: comer regularmente lo ayudará a mantener sus porciones bajo control.

Mantenga la ingesta de calorías igual: para regular los niveles de azúcar en la sangre, trate de comer aproximadamente la misma cantidad todos los días, en lugar de comer en exceso un día o en una comida, y luego escatimar la siguiente.

Algunas grasas no son saludables y otras tienen enormes beneficios para la salud, por lo que es importante elegirlas sabiamente.

Grasas no saludables

Las más dañinas son las grasas trans artificiales, que hacen que los aceites vegetales sean menos propensos a estropearse. Evite los productos horneados comercialmente, los bocadillos envasados, los alimentos fritos y cualquier cosa que contenga aceite parcialmente hidrogenado, incluso si afirma que no contiene grasas trans.

Grasas no saturadas

Las más saludables son las grasas no saturadas, que provienen de fuentes de pescado y vegetales como el aceite de oliva, nueces y aguacates. Los ácidos grasos Omega-3 combaten la inflamación y apoyan la salud del cerebro y el corazón. Buenas fuentes incluyen salmón, atún y semillas de lino.

Grasas saturadas

Se encuentra principalmente en aceites tropicales, carnes rojas y lácteos, no hay necesidad de eliminar por completo las grasas saturadas de su dieta, sino de disfrutar con moderación.