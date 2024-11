¿Quién es el actor de "Terrifier"? Este es el rostro real del payaso diabólico

"Terrifier 3" ya está aquí, y los fanáticos del terror extremo están listos para recibir el regreso del payaso diabólico, Art the Clown . En esta tercera entrega, el director Damien Leone lleva la intensidad al siguiente nivel con una historia llena de escenas escalofriantes y una producción impactante. Con su característico humor oscuro y su habilidad para provocar el miedo más visceral, miles se preguntan qué actor está detrás de "Terrifier" conoce más sobre él.

Art the Clown, el asesino que no necesita hablar para sembrar el terror, regresa en "Terrifier 3" interpretado una vez más por el actor David Howard Thornton. Nacido el 30 de noviembre de 1979, el intérprete no solo se dedica al cine y la TV, años atrás obtuvo un título en educación primaria. Él da vida al terrorífico payaso desde el 2016, fecha donde se vistió de blanco y negro y le regaló al personaje una risa malvada.