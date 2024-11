VER "La jueza del infierno", cap 14 sub español COMPLETO: LINK del kdrama con Park Shin Hye

Si te apasionan las historias que combinan misterio y justicia, "The judge from hell" es el kdrama que no puedes dejar pasar. En esta serie de suspenso sobrenatural, Park Shin-hye interpreta a Kang Bit-Na, una jueza decidida a enfrentar sus propios demonios, literalmente. En esta nota te cuento más sobre esta serie coreana, la misma que ya ha presentado su gran final. Conoce cómo y dónde ver el último capítulo de "La jueza del infierno".