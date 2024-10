"La jueza del infierno", cap 12 en sub español COMPLETO: LINK del kdrama con Park Shin Hye

Si eres fanático de las historias de justicia y misterio, "The Judge From Hell" es la serie coreana que tienes que ver en este momento. Este thriller sobrenatural, protagonizado por Park Shin-hye como Kang Bit-na y Kim Jae-young como Han Da-On , explora el delicado equilibrio entre justicia y venganza en un contexto lleno de demonios, desafíos y secretos oscuros.

Bit Na se encuentra cara a cara con Sun Ho, de quien sospecha es el asesino J. Ella notará algo que la hará dudar de este hecho. Más adelante, Bit Na deberá salvar a Da On que está siendo torturado.

Disney Plus es el encargado de emitir la serie en Latinoamérica, pero todavía no confirma la fecha de estreno. Por el momento, páginas como Doramasflix, cuentan con los episodios en sub español.