Pinocho, Cruella, entre otras películas se estrenarán a través de Disney+

El gigante del entretenimiento, Disney anunció que tiene material para muchos meses y se nota que está enfocado en todo lo que ingresará a su plataforma streaming para los siguientes años, pues en marzo del 2021 y según lo que se reveló en el Investors Day, ‘Raya and The Last Dragon’, que se estrenará con un costo adicional como en las salas de cine y tal parece que varias cintas se verán con esta modalidad.

Por ejemplo, resulta que ayer también salieron a la luz los teasers de ‘Pinocho’ y ‘Peter Pan & Wendy’, y aunque la emoción está a mil por hora, lo realmente intrigante de esto es la información que se soltó junto a estos videos, pues junto a ‘Cruella’, se informó que estas entregas serán estrenadas directamente en la plataforma de streaming. Sin embargo, no se sabe si contarán con un costo adicional como el caso que mencionábamos más arriba.

Pinocho está dirigida por Robert Zemeckis y cuenta con Tom Hanks en el papel de Gepetto y aún no se ha tanteado ninguna fecha de estreno. A diferencia de Peter Pan & Wendy, con Yara Shahidi y Jude Law en los papeles de Campanita y Capitán Garfio, que tiene un estreno previsto para el 30 de junio de 2021. ¿Qué te parece esta idea?