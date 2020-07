China reabrió salas de cine con fuertes medidas de bioseguridad

Pasaron seis meses para que China tomará la decisión de dar luz verde a la reapertura de los cines dentro de algunas ciudades como Shángai, Hanzhou y Guilin. El pasado mayo, se informó que las salas volverían a funcionar bajo estrictos protocolos, pero se decidió postergar esa decisión tras el rebrote de la COVID-19 en Pekín.

No obstante, el poder ir al cine en ese país ya es un hecho y por supuesto, será vigilada de manera minuciosa, los protocolos de limpieza, el distanciamiento social pues habrá filas enteras que no se podrán usar y estará prohibido el consumir pop-corn.

“Hace más de seis meses que no he visto una película. Necesito al menos una película por semana para evacuar la presión de la vida cotidiana”, cuentó un joven de 25 años a Associated Press, quien además aseguró que se tomó un día libre para poder regresar a las salas.

Al parecer, la decisión que reaperturar fue analizada y debatida, pero finalmente, se tomó diversas medidas, para que los cines abran sus puertas. Como bien se dijo líneas arriba, la canchita no está disponible por el momento, al igual que otro alimento o bebida. Las salas podrán tener el 30% de su capacidad.

Entre los pasos para entrar al cine están la toma de temperatura y el uso de las mascarillas en todo momento. Las entradas son vendidas solo online y las películas a ver no deberán pasar las 2 horas de duración.

“Se han realizado muchos preparativos y debates durante el último mes y cada una de las cadenas ha trabajado mucho. Por inesperado que nos parezca, hay una autoridad central en China que dice cuándo pueden reabrir los cines. Aquí, eso viene de los gobiernos locales”.