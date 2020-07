Mulán y las secuelas de ‘Avatar’ ya tienen fechas de estreno

Se conoce que la crisis del coronavirus aún sigue provocando caos en distintas partes del mundo y era solo cuestión de tiempo para que Disney pusiera las cartas sobre la mesa para organizar sobre los estrenos, pues todo indica que el retorno a los cines en algunos lugares se hará esperar en algunas ciudades.

Es por ello, que el gigante de la industria del entretenimiento realizó los aplazamientos oficiales y los más llamativos que hemos notado son Mulán, las cuatro secuelas de Avatar y las nuevas películas de Star Wars.

Para empezar, ‘Avatar 2’ pasa al 16 de diciembre de 2022 (fecha original: 17 de diciembre de 2021), ‘Avatar 3’ al 20 de diciembre de 2024 (fecha original: 22 de diciembre de 2023), ‘Avatar 4’ al 18 de diciembre de 2026 (fecha original: 19 de diciembre de 2025) y ‘Avatar 5’ al 22 de diciembre de 2028 (fecha original: 17 de diciembre de 2027).

Como se puede ver, todo se corre un año, ya que como vemos el 2020 pasará sin pena ni gloria.

Como mencionamos, las películas de Star Wars también tienen nueva fecha y ahora los días de estreno serán el 22 de diciembre de 2023, el 19 de diciembre de 2025 y el 17 de diciembre de 2027.

No obstante, la cinta que no tuvo la mejor de las suertes fue ‘Mulán’, pues tras tantos problemas y retrasos, la historia de la joven guerrera aún no tiene fecha de estreno. Una verdadera pena, ya que muchas fans del personaje femenino la esperaban con ansias.