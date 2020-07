Mujer Maravilla 1984: Conoce las nuevas imágenes de la esperada película

Wonder Woman 1984, la cual es protagonizada por Gal Gadot se estrenará el próximo 2 de octubre luego de varios retrasos debido a la crisis global del coronavirus. Por ello, DC decidió amenizar la espera compartiendo algunas imágenes inéditas hasta el día del estreno, además de artes promocionales nunca antes vistos y que en esta ocasión muestran por fin cómo será la villana de nombre Cheetah.

Primer vistazo a la villana Cheetah

Así, en una de las nuevas fotos de la película podemos ver el lado más humano de Diana junto a dos niños en un lugar parecido a algún país de Oriente Medio.

Lo más llamativo de estas nuevas publicaciones es la gran cantidad de artes promocionales inéditos, en las que podemos ver muchas de las imágenes de Wonder Woman, tanto con su aspecto habitual como con su nueva armadura dorada, además de un primer vistazo a Cheetah en su forma final mediante un arte algo distorsionado pero que deja ver buena parte de su salvaje aspecto.

A todo ello debemos añadir varios lodos e ilustraciones pertenecientes a diferentes campañas publicitarias, además de un calendario para 2021 con imágenes de los protagonistas para cada mes. Una serie de materiales gráficos que dejan ver algo más del marcado estilo ochentero de esta nueva película del Universo Extendido de DC, a la que seguirán otros estrenos como The Suicide Squad, The Batman, Black Adam, The Flash, Shazam 2 y Aquaman 2 entre 2021 y 2022.

Mira el tráiler de Wonder Woman 1984