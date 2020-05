¿Cómo se sacó la camiseta en Yo Nunca? Darren Barnet cuenta los detalles

Yo Nunca es una serie de Netflix que viene causando sensación en esta cuarentena, sobre todo una escena de Darren Barnet, que ha emocionado a muchas.

Aquí vemos al actor con el torso desnudo, dejando sin aliento a sus fans. Sin embargo, lo que sorprendió más es cómo el actor se quitó la camiseta a una velocidad extrema. No fue tan fácil como se podría creer.

¿De qué trata Yo Nunca?

Luego de un año horrible, Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) quiere cambiar su estatus social, pero los amigos, la familia y los sentimientos no le facilitarán la vida.

En la serie se relata la historia de una adolescente que es la primera generación india en los Estados Unidos y su compleja vida. Ella quiere vivir una vida moderna para ser popular, pero no le resulta fácil con sus antecedentes. Ella hará todo para ser popular y perder la virginidad.

Como en toda serie de estudiantes, también veremos al galán y popular de la escuela, Darren Barnet, con el papel de Paxton Hall-Yoshida.

​Está basada en el relato semiautobiográfico en tono de comedia de la propia educación de la productora y guionista Mindy Kaling cuando era joven.

¿Quién protagoniza Yo Nunca?

Yo nunca es una serie de comedia dramática de televisión web estadounidense que se estrenó el 27 de abril de 2020 en la plataforma de streaming Netflix.

Está protagonizada la actriz tamil-canadiense Maitreyi Ramakrishnan y producida por Mindy Kaling y Lang Fisher.

Darren Barnet: ¿Cómo logró la escena del polo en Yo Nunca?

La serie se ha convertida en una de las más vista, y una de las escanas más buscadas es la de Darren Barnet, donde se le ve sacándose el polo con gran rapidez

¿Sabías que se preparó mucho para esta escena? Pues sí. "Es increíble lo que está pasando", dijo Darren Barnet sobre la escena que se ha vuelto viral.

"Cuando vi a tantas personas intentado hacer el movimiento, no tenía ni idea de que pudiera ocasionar algo así", acotó en una entrevista con Entertainment Tonight.

"Originalmente me dijeron que querían que me lo quitara por la espalda, con una mano, y casi me ahogo", contó el actor de 29 años.

"Pensé 'esto no va a funcionar, se queda alrededor de mi cuello', así que me las ingenié para hacerlo con el otro brazo y funcionó. Solo tenía que hacerlo tan rápido como pudiera así que ensayé mucho en casa y se convirtió en un recuerdo muscular", acotó.