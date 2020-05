¿Por qué el Star Wars Day se celebra el 4 de mayo? Aquí te lo contamos

Como cada año, el 4 de mayo tiene lugar el Star Wars Day, el Día Mundial de La guerra de las galaxias.

Millones de fans de la saga creada por George Lucas celebran en todo el mundo -este año sin desfiles y quedadas multitudinarias debido a la pandemia de coronavirus- la franquicia más popular de la histoira del cine. Pero ¿sabes por qué el Star Wars Day se celebra el 4 de mayo?

¿Cómo surgió el Star Wars Day?

Los orígenes de la popular fiesta nada tienen que ver con cuestiones galácticas, y son, sin embargo, bastante terrenales.

De hecho, el Star Wars Day surgió a raíz de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979.

Se trataba de una nota de prensa en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía este texto que dio lugar a un juego de palabras por la similitud de la frase con el 'May the Force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), saludo de los jedi y frase emblemática en la saga.

Sin embargo, esta celebración, tomando como base la fecha de dicho juego de palabras, no se popularizó hasta muchos años después.

En 2011 el Underground Cinema de Toronto (Canadá) organizó un festival de cine este día que se celebró junto a otras actividades como un concurso de disfraces con jueces famosos, y las mejores películas homenaje a la saga hechas por fans, parodias y versiones de escenas de la franquicia.

La iniciativa tu tanto éxito que se repitió al año siguiente y fue imitada en muchos otros lugares. De hecho, desde entonces multitud de ciudades en todo el mundo organizan convenciones, encuentros de fans, desfiles y ciclos de cine de Star Wars el 4 de mayo y muchas empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

La felicitación de la Dama de Hierro no ha sido la única ocasión en la que los políticos se han inspirado en la saga.

En la década de 1980 el presidente Ronald Reagan se basó en el personaje Grand Moff Tarkin para crear una iniciativa de Defensa Estratégica conocida como Guerra de las Galaxias. Si bien nunca se llevó a cabo, el proyecto sirvió para allanarle el camino al sistema estratégico de misiles que aún se encuentra en vigor.

