Netflix ganó los derechos de 'The Starling', el nuevo drama de Melissa MrCarthy

Netflix acab de realizar una gran suma de dinero por los derechos de la película 'The Starling', protagonizado por Melissa McCarthy.

Los fanáticos de la producción de streaming se sorprendieron al conocer la gran suma de dinero que pagaron sin necesidad de mirar el final de la cinta.

La decisión de la empresa quizá los llevó apostar por la participación que tuvo la actriz llegando a ser nominada el año pasado a un Oscar por su papel en el drama Can You Ever Forgive Me?

¿Cuánto ha pagado Netflix por 'The Starling'?

De acuerdo a Deadline, el servicio de streaming abonó alrededor de 20 millones de dólares por los derechos de distribución de The Starling, llegando a impactar por ni siquiera ver el corte final del filme.

Además, solo bastó con leer el guion escrito por Matt Harris y ver una muestra de cuatro minutos que es dirigida por Theodore Melfi para realizar la compra, llegando a rebatar la cinta a las compañías Lionsgate y Sony.

La película finalizó su rodaje en septiembre de 2019, y quizá la inesperada postura de Netflix viene con el fin de llevarse un premio en el Séptimo Arte el otro año, mientras lo estrenarían durante la cuarentena.

¿De qué trata 'The Starling'?

La historia cuenta la relación que sufre una pareja de esposos tras la pérdida de su hija. Chris O'Dowd dará vida al marido que intenta recuperarse del dolor, mientras su esposa, interpretado por Melissa, busca sanarse en casa cultivando un jardín en su patio trasero.

Sin embargo, un estornino comienza a atacarla, por lo que busca ayuda de un veterinario local que solía ser psiquiatra y tiene su propio equipaje.

¿Qué actores participan en 'The Starling'?

En cuanto a The Starling, en el reparto encontramos a McCarthy acompañada por Timothy Olyphant, Skyler Gisondo, Kevin Kline, Chris O'Dowd y Laura Harrier.

Las mejores películas de Melissa McCarthy