Sonya Smith: "La mujer siempre ha sido una fuerza en potencia"

Sonya Smith regresa a las pantallas de Telemundo con la exitosa teleserie Marido en Alquiler, grabada en el 2013, pero con un contenido muy actual que muestra a Grisela, una mujer luchadora que no se amilana ante los retos que le pone la vida. La actriz brindó una entrevista para los periodistas de Latinoamérica y Wapa.pe estuvo ahí. ¡Mira todo lo que dijo!

Teniendo como compañeros de actuación a Juan Soler (coprotagonista) y Maritza Rodíguez (antagonista), la actriz interpreta a una handyman, un papel bastante rudo para una mujer se diría en otros tiempos, pero la actriz resalta que no importa el género si todo lo hacemos con pasión, sobretodo si queremos salir adelante por los nuestros. ¡De eso estamos seguras!

¿Apuestas mucho por las producciones que empoderan a la mujer?

La mujer siempre ha sido una fuerza en potencia, lo hemos visto a través de los años por cómo ha luchado por sus derechos. Se ha probado a sí misma y a la sociedad que es capaz de hacer lo que se proponga. Si tú haces algo que te gusta y con pasión vas a lograrlo, no importa si eres hombre o mujer. Lo vemos en muchas profesiones, no hay que limitarse. Existe hoy en día un equipo entre el hombre y la mujer, no estamos en bandos opuestos, somos diferentes pero podemos luchar por algo juntos.

¿Eso muestra Marido en Alquiler?

Marido en Alquiler es un proyecto donde se muestra a la mujer en general, trabajadora, luchadora, que antepone a su familia que a sí misma. Eso lo vemos a cada rato, en diferentes países, Me parece que es bonito porque las mujeres se pueden sentir reflejadas, a través de estas escenas se pueden dar ánimo a sí misma. Demuestra que siempre hay esperanza si uno sigue luchando. Además, es una historia que no tiene mucha violencia como se ve con otras producción, es un respiro de la tragedia con la comedia. Yo apoyo todo proyecto que deje algo positivo.

¿Qué tanto se parece Sonya a Grisela?

Grisela es una mujer muy luchadora, que no se detiene ante los retos que le presenta la vida, y aunque han habido momentos complicados siempre asume el desafío y va hacia adelante, en eso nos parecemos Grisela y yo. Quisiera tener las capacidades de handyman, pero no las tengo tanto (risas). En eso nos parecemos, sea cual se el resultado siempre va a ser positivo, porque siempre se aprende algo, de eso se trata la vida.

¿Cómo te encuentras en estos momentos tras el brote de coronavirus a nivel mundial? ¿Cómo lo has enfrentado?

Yo me encuentro muy tranquila. Estoy en México porque estoy grabando la segunda parte de Falsa identidad, obviamente estamos detenidos con la producción pero me siento muy afortunada porque soy de las personas que pueden estar tranquila en su casa. Estoy en un departamento y estoy invirtiendo mi tiempo en leer, en cocinar. Estoy escuchando seminarios de enfermería, una carrera que estudié después de ser actriz, estoy haciendo cosas que antes no podía por el trabajo, me ha dado mucho tiempo para mi, de disfrutar de mi propia compañía. Y mi familia también está muy bien, aunque ellos no estén conmigo.

¿Luchaste mucho para el papel de Grisela? Considerando que el interpretar a una handyman era muy alejado a los personajes que has interpretado antes.

En un principio me hicieron el planteamiento de los dos personajes, de Grisela y de Teresa (una sofísticada mujer). Luego me llamaron para hacer el casting de Teresa, por alguna razón. Tal vez por mi tipología no quedé. Para mi era un reto interpretar a Grisela, por eso hablé para que me den la oportunidad, les dije que no nos quedemos nada más por lo físico. Hice el casting, les gustó mucho y determinaron que sea para mi. Luego Maritza hice el papel maravilloso de Teresa, que lo interpretó muy bien.

¿Y cómo te preparaste para ser una handyman?

Para hacer de handyman hice como un minicurso para que sea creíble, como cambiar de llanta y manejar las herramientas.

¿Cuál es la expectativa ante el regreso de la telenovela?

Cuando hice Marido en Alquiler me encantó porque era drama con comedia, era la primera vez que hacía algo así. Fue un gusto para mi por la vestimenta, bastante cómoda. A la gente le gustó mucho porque sucede en la vida real, a veces suceden cosas trágicas y después te suceden cosas graciosas. La gente que está viendo ahora la telenovela me escribe y me pregunta ahora qué va a pasar. Deseo que la gente se divierta como yo me divertí haciendo ese proyecto. Siempre trato de poner lo mejor de mi en cada escena y cada momento de mi personaje. El público lo merece.

Lo reencuentros están de moda. ¿Se han planteado uno con los personajes de la telenovela?

Tuvimos un elencazo maravilloso, con Juan Soler me volví a contactar porque hablamos de la posibilidad de trabajar en otra comedia. Maritza se ha encauzado por otro lado en las redes, dedicada a su familia que me parece espectacular. Tuvimos una relación mu bonita. No solo por la calidad humana de cada uno, sino por cada uno de los profesionales. Si tuviéramos la oportunidad de un reencuentro por redes sería padrísimo. Aunque yo no soy muy asidua a las redes sociales (risas), peor me gustaría.

Con Perú en el corazón

Sonya Smith guarda gran cariño por Perú, lugar que la acogió en el 2000 cuando protagonizó la telenovela Milagros, luego regresó en el 2019 para presentar la obra Divinas. Ante ello, destacó lo bien que se siente cada vez que regresa a nuestro país.

"Siempre me siento bien recibida por todos los peruanos, tengo bonitos recuerdos con los rodajes de Milagros y cuando regresé para presentar Divinas. Además, amo la comida peruana, es un de las más ricas del mundo. Cuando regresé, aproveché para comer suspiro a la limeña (risas)", señaló.

DATO

Sonya Smith (Griselda Carrasco viuda de Salinas / de Ibarra), Juan Soler (Reinaldo Ibarra), Maritza Rodríguez (Teresa Cristina Palmer Silva de Ibarra), Miguel Varoni (José Salinas), entre muchos talentos, están nuestra pantalla de lunes a viernes a las 7 p.m. por Telemundo Internacional.