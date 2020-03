Después del estreno de la tercera ‘Élite’ muchos de los fans de la serie destacaron la evolución de Lucrecia Montesinos, el personaje interpretado por Danna Paola.

Aunque muchos han amado la evolución de ‘Lu’, otros la han odiado y al parecer a Danna Paola tampoco le ha gustado el cambio drástico que tuvo su personaje en la tercera temporada.

¿Danna Paola no estará en la 4ta temporada de ‘Élite’ por una fuerte discusión?

Lucrecia Montesinos es uno de los personajes favoritos de los fans de ‘Élite’; sin embargo, en la cuarta temporada de la serie española no estaría Danna Paola.

Según el reportero de Fórmula Espectacular, Gabriel Cuevas, ha señalado que la intérprete de ‘Mala fama’ no estaría en esta nueva temporada por fuertes razone: no le gustó el cambio de su personaje.

“Como a ella no le gustó cómo los productores manejaron la tercera temporada… Le dijo a la gente de Netflix que no quería participar en la cuarta entrega porque no le gustó cómo se maniobró a su personaje. Todo esto porque en la tercera temporada no quedó muy contenta cómo trataron su personaje porque dejó de ser la bitch y se volvió la buena”, dijo el reportero.

Solo nos queda esperar la pronunciación de Danna Paola y los adelantos de la cuarta temporada de los creadores de la serie española.

Video - Los mejores momentos de Lucrecia Montesinos, interpretado por Danna Paola, en ‘Élite’ de Netflix