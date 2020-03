Las mejores 20 series que ver en Netflix, HBO y Amazon para aprovechar la cuarentena

Debido a la pandemia mundial provocada por el coronavirus, han surgido muchas campañas de prevención que invitan a quedarse en casa, en redes sociales hashtags como "Yo me quedo en casa" o "Quédate en casa" han apelado por la responsabilidad ciudadana.

Por ello, es un buen momento para aprovechar y ver en casa varias series que quedaban pendientes.

Porque el mundo de las series tiene estrenos constantes, tantos que puede llegar a ser inabarcable. Por eso ahora puede ser el momento de ponerse al día, especialmente con las miniseries, que debido a sus pocos episodios permiten poder verse rápidamente, algo ideal para hacerse un maratón con varios títulos. Ahí van unas cuantas sugerencias para hacer algo más ameno el tener que quedarse en casa.

THE YOUNG POPE Y THE NEW POPE

Temporadas: 2

Número de capítulos: 19

Nota: IMDb (8,4) FA (7,9) RT (79)

¿Dónde la puedo ver? HBO

FLEABAG

Temporadas: 2

Número de capítulos: 12

Nota: IMDb (8,7) FA (7,7) RT (100)

¿Dónde la puedo ver? Amazon Prime Video

ASÍ NOS VEN

Temporadas: 1

Número de capítulos: 4

Nota: IMDb (9), FA (8) RT (96)

¿Dónde la puedo ver? Netflix

BIG LITTLE LIES

Temporadas: 2

Número de capítulos: 14

Nota: IMDb (8,5) FA (7,8) RT (89)

¿Dónde la puedo ver? HBO

FOSSE/VERDON

Temporadas: 1

Número de capítulos: 8

Nota: IMDb (7,9), FA (7,1) RT (81)

¿Dónde la puedo ver? HBO

UNDONE

Temporadas: 1

Número de capítulos: 8

Nota: IMDb (8,3) FA (7,6) RT (100)

¿Dónde la puedo ver? Amazon Prime Video

THE LEFTOVERS

Temporadas: 3

Número de capítulos: 28

Nota: IMDb (8,3) FA (7,5) RT (91)

¿Dónde la puedo ver? HBO

HERMANOS DE SANGRE

Temporadas: 1

Número de capítulos: 10

Nota: IMDb (9,5) FA (8,5) RT (94)

¿Dónde la puedo ver? HBO

FARGO

Temporadas: 3

Número de capítulos: 30

Nota: IMDb (8,9) FA (7,93) RT (96)

¿Dónde la puedo ver? Movistar, HBO

TRUE DETECTIVE

Temporadas: 3

Número de capítulos: 24

Nota: IMDb (9) FA (7,36) RT (78)

¿Dónde la puedo ver? HBO

SHERLOCK

Temporadas: 4

Número de capítulos: 13

Nota: IMDb (9,1) FA (8) RT (78)

¿Dónde la puedo ver? Netflix

CHERNOBYL

Temporadas: 1

Número de capítulos: 5

Nota: IMDb (9,4) FA (8,5) RT (96)

¿Dónde la puedo ver? HBO, Sky

BLACK MIRROR

Temporadas: 5

Número de capítulos: 22

Nota: IMDb (8,8) FA (8,3) RT (83)

¿Dónde la puedo ver? Netflix

HUNTERS

Temporadas: 1

Número de capítulos: 10

Nota: IMDb (7,2) FA (6) RT (64)

¿Dónde la puedo ver? Amazon Prime Video

CRISTAL OSCURO: LA ERA DE LA RESISTENCIA

Temporadas: 1

Número de capítulos: 10

Nota: IMDb (8,5) FA (8) RT (88)

¿Dónde la puedo ver? Netflix

TWIN PEAKS

Temporadas: 3

Número de capítulos: 48

Nota: IMDb (8,65) FA (7,8) RT (89)

¿Dónde la puedo ver? Movistar

THE NIGHT OF

Temporadas: 1

Número de capítulos: 8

Nota: IMDb (8,5) FA (7,9) RT (94)

¿Dónde la puedo ver? HBO

MINDHUNTER

Temporadas: 2

Número de capítulos: 19

Nota: IMDb (8,6) FA (7,8) RT (97)

¿Dónde la puedo ver? Netflix

HERIDAS ABIERTAS

Temporadas: 1

Número de capítulos: 8

Nota: IMDb (8,2) FA (7,5) RT (92)

¿Dónde la puedo ver? HBO

ANGELS IN AMERICA

Temporada: 1

Número de capítulos: 6

Nota: IMDb (8,2) FA (7,2) RT (90)

¿Dónde la puedo ver? HBO

(Con información de Europa Press)