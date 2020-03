Estas son las series que fueron suspendidas por la pandemia del coronavirus

La expansión del coronavirus ha impactado contundentemente la industria del entretenimiento. Como medida de prevención mucho de los eventos, como conciertos y teatros, han tenido que cancelarse o reprogramarse.

Sin embargo, estos eventos no han sido los únicos en afectarse, pues también se tuvo que suspender los rodajes de las series más populares para así no continuar con la propagación del coronavirus.

'The Flash' y 'Lucifer' también han caído por el coronavirus. Ambas series paralizan sus rodajes debido a la pandemia mundial provocada por el COVID-19.

Ambas ficciones se unen a otras producciones como 'Anatomía de Grey', 'Riverdale' o 'The Falcon and the Winter Soldier', que también han detenido sus grabaciones por el mismo motivo.

Según informa Deadline, Brent Crowell, encargado del rodaje, anunció que la ficción de The CW, cuyo rodaje está teniendo lugar en Vancouver, paralizaba la filmación de su sexta temporada "hasta nuevo aviso". La grabación se ha detenido en cuanto se ha hecho público el anuncio al reparto y al equipo técnico.

Por otro lado, TVLine confirma que 'Lucifer', que, al igual que 'The Flash, es también producida por Warner, ha detenido su producción como medida preventiva para evitar posibles contagios por coronavirus.

La ficción estaba terminando de rodar su quinta temporada y este parón se produce en plenas negociaciones de Netflix por alargar la serie por una sexta tanda de episodios más.

Las series afectadas por el covid-19

Ambas ficciones se unen a un ya extenso número de series que han paralizado sus rodajes. Este 13 de marzo, CBS TV Studios anunció que paralizaba las grabaciones de media docena de ficciones, incluyendo toda la franquicia 'NCIS' y otros títulos como 'Bull', 'Dynasty' o 'The Good Fight'.

NBCUniversal detenía también la filmación de un buen número de producciones de perfil alto como 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' o la franquicia 'Chicago'.

Netflix ha detenido también rodaje de series como 'Grace y Frankie' o 'Russian Doll', mientras que Apple TV ha paralizado 'The Morning Show' y 'Little America'.

(Con información de Europa Press)