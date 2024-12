La polémica detrás de 'Mi Burrito Sabanero': hit navideño oculta una historia de injusticia

Si hay una canción que acompaña cada Navidad , es sin duda ‘Mi burrito sabanero’ . Este villancico , con su melodía pegajosa y letra entrañable, se ha convertido en un himno navideño en toda América Latina. Sin embargo, detrás de este éxito musical hay una historia que pocos conocen: el joven intérprete que le dio vida a la canción no recibió un solo centavo por su contribución.

Como cita el portal de la BBC Mundo, a pesar del éxito rotundo de la canción, que sigue siendo un ícono navideño, Ricardo Cuenci nunca recibió regalías ni pagos por su interpretación. Según declaraciones del propio do en entrevistas, no solo no fue remunerado, sino que también fue olvidado por los productores del proyecto.