Sedapal anuncia CORTE DE AGUA del 27 al 28 de octubre por hasta 20 HORAS: verifica si tu distrito se verá AFECTADO

Sedapal anuncia CORTE DE AGUA del 27 al 28 de octubre por hasta 20 HORAS: verifica si tu distrito se verá AFECTADOÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Es un hecho. Los días martes 27 y miércoles 28 de octubre, varios distritos de Lima Metropolitana experimentarán un corte de agua potable, ya que Sedapal ha programado una interrupción temporal del servicio. ¿Está tu residencia o negocio en las áreas afectadas? Aquí te presentamos los sectores y horarios confirmados para la interrupción.
Es importante mencionar que esta interrupción se debe a trabajos de mantenimiento preventivo destinados a realizar las siguientes acciones durante los días designados: limpieza de reservorios y conexiones de tuberías.
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Interrupción de agua el 27 de octubre: distritos y horarios
El martes 27 de octubre, la entidad de agua notificó que los distritos sin agua potable incluirán: San Juan de Lurigancho, Jesús María, San Borja y Miraflores. Aquí te indicamos los horarios de corte y restablecimiento del servicio:
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A. H. UPIS Huáscar de Canto Grande.
- Horario de corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
Jesús María
- Zonas afectadas: Cercado, Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: av. Brasil, av. Cayetano Heredia, jr. Huáscar, av. San Felipe y todas las calles dentro de este cuadrante.
- Horario de corte: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
San Borja
- Zonas afectadas: Urb. San Borja. Cuadrante: av. San Borja Norte, av. San Luis, av. De Las Artes Norte, jirón Miguel Ángel.
- Horario de corte: Desde las 12.00 p. m. (mediodía) hasta las 11.00 p. m.
Miraflores
- Zonas afectadas: Urb. Miraflores. Cuadrante: av. 28 de Julio, av. José Larco, av. La Paz, Malecón Armendariz, Malecón de la Reserva.
- Horario de corte: Desde las 12.00 p. m. (mediodía) hasta las 11.00 p. m.
Interrupción de agua el 28 de octubre: distritos y horarios
Por último, el miércoles 28 de octubre, los distritos de Lima que tendrán un corte de agua temporal incluyen: Pachacámac, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.
Pachacámac
- Zonas afectadas: CP Rural Huertos de Manchay, Sector Virgen del Carmen, Sector K Los Jardines, Sector G, Sector H-1 Bello Horizonte, Sector La Meseta, Sector Las Palmeras de Huertos de Manchay, A. H. Nueva Esperanza, Sector Nuevo Progreso de Huertos de Manchay y Sector Rinconada Alta.
- Horario de corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A. H. Unión y Progreso, Sector Laura Bozzo.
- Sector: 424
- Horario de corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.50 p. m.