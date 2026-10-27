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Sedapal anuncia CORTE DE AGUA del 27 al 28 de octubre por hasta 20 HORAS: verifica si tu distrito se verá AFECTADO

Sedapal programó un corte de agua en varias áreas de Lima Metropolitana los días 27 y 28 de octubre debido a mantenimiento.

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    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA del 27 al 28 de octubre por hasta 20 HORAS: verifica si tu distrito se verá AFECTADO
    Corte de agua Sedapal 27 al 28 de octubre
    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA del 27 al 28 de octubre por hasta 20 HORAS: verifica si tu distrito se verá AFECTADO

    Es un hecho. Los días martes 27 y miércoles 28 de octubre, varios distritos de Lima Metropolitana experimentarán un corte de agua potable, ya que Sedapal ha programado una interrupción temporal del servicio. ¿Está tu residencia o negocio en las áreas afectadas? Aquí te presentamos los sectores y horarios confirmados para la interrupción.

    Es importante mencionar que esta interrupción se debe a trabajos de mantenimiento preventivo destinados a realizar las siguientes acciones durante los días designados: limpieza de reservorios y conexiones de tuberías.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha

    Interrupción de agua el 27 de octubre: distritos y horarios

    El martes 27 de octubre, la entidad de agua notificó que los distritos sin agua potable incluirán: San Juan de Lurigancho, Jesús María, San Borja y Miraflores. Aquí te indicamos los horarios de corte y restablecimiento del servicio:

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A. H. UPIS Huáscar de Canto Grande.
    • Horario de corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.

    Jesús María

    • Zonas afectadas: Cercado, Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: av. Brasil, av. Cayetano Heredia, jr. Huáscar, av. San Felipe y todas las calles dentro de este cuadrante.
    • Horario de corte: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

    San Borja

    • Zonas afectadas: Urb. San Borja. Cuadrante: av. San Borja Norte, av. San Luis, av. De Las Artes Norte, jirón Miguel Ángel.
    • Horario de corte: Desde las 12.00 p. m. (mediodía) hasta las 11.00 p. m.

    Miraflores

    • Zonas afectadas: Urb. Miraflores. Cuadrante: av. 28 de Julio, av. José Larco, av. La Paz, Malecón Armendariz, Malecón de la Reserva.
    • Horario de corte: Desde las 12.00 p. m. (mediodía) hasta las 11.00 p. m.

    Interrupción de agua el 28 de octubre: distritos y horarios

    Por último, el miércoles 28 de octubre, los distritos de Lima que tendrán un corte de agua temporal incluyen: Pachacámac, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

    Pachacámac

    • Zonas afectadas: CP Rural Huertos de Manchay, Sector Virgen del Carmen, Sector K Los Jardines, Sector G, Sector H-1 Bello Horizonte, Sector La Meseta, Sector Las Palmeras de Huertos de Manchay, A. H. Nueva Esperanza, Sector Nuevo Progreso de Huertos de Manchay y Sector Rinconada Alta.
    • Horario de corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A. H. Unión y Progreso, Sector Laura Bozzo.
    • Sector: 424
    • Horario de corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.50 p. m.

    Villa María del Triunfo

    Corte de agua en Villa María del Triunfo.
    Corte de agua en Villa María del Triunfo.
    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA del 27 al 28 de octubre por hasta 20 HORAS: verifica si tu distrito se verá AFECTADO
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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