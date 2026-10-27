Incendio genera alarma cerca del Barrio Chino: al menos cuatro unidades de bomberos atienden la emergencia

Un incendio registrado este martes 27 de octubre en un inmueble situado en el jirón Andahuaylas 775, en el Cercado de Lima, provocó la movilización de cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Según el reporte de emergencias, la alerta fue recibida a las 11.46 a. m. y, hasta la última actualización disponible, el fuego continuaba siendo atendido.

Para controlar la emergencia, los bomberos desplegaron una autobomba, una unidad de rescate y un vehículo equipado para labores de extinción y salvamento. Por el momento, las autoridades no han informado qué originó el incendio ni han confirmado la existencia de personas heridas. Tampoco se conoce el alcance de los daños ocasionados en la vivienda.