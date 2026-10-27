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Incendio genera alarma cerca del Barrio Chino: al menos cuatro unidades de bomberos atienden la emergencia

Para controlar la emergencia, se desplegaron una autobomba, una unidad de rescate y un vehículo de bomberos, mientras las autoridades restringieron el tránsito en las calles para proteger a los peatones.

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    Incendio genera alarma cerca del Barrio Chino: al menos cuatro unidades de bomberos atienden la emergencia
    Siniestro reportado dentro de una vivienda. | Composición Wapa
    Incendio genera alarma cerca del Barrio Chino: al menos cuatro unidades de bomberos atienden la emergencia

    Un incendio registrado este martes 27 de octubre en un inmueble situado en el jirón Andahuaylas 775, en el Cercado de Lima, provocó la movilización de cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Según el reporte de emergencias, la alerta fue recibida a las 11.46 a. m. y, hasta la última actualización disponible, el fuego continuaba siendo atendido.

    Para controlar la emergencia, los bomberos desplegaron una autobomba, una unidad de rescate y un vehículo equipado para labores de extinción y salvamento. Por el momento, las autoridades no han informado qué originó el incendio ni han confirmado la existencia de personas heridas. Tampoco se conoce el alcance de los daños ocasionados en la vivienda.

    SOBRE EL AUTOR:
    Incendio genera alarma cerca del Barrio Chino: al menos cuatro unidades de bomberos atienden la emergencia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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