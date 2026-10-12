Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Pamela Franco y Christian Cueva comparten comunicado con GRAVE ACUSACIÓN contra Pamela López

ALERTA EN PERÚ | Fuertes lluvias IMPACTARÁN en 7 regiones costeras hasta el 16 de octubre, advierte Senamhi

El Senamhi emite un aviso de lluvias intensas que afectarán a la costa peruana, incluyendo a Lima y otras seis ciudades, hasta el 16 de octubre. Infórmate sobre las áreas vulnerables.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ALERTA EN PERÚ | Fuertes lluvias IMPACTARÁN en 7 regiones costeras hasta el 16 de octubre, advierte Senamhi
    Fuertes lluvias impactarán en 7 regiones
    ALERTA EN PERÚ | Fuertes lluvias IMPACTARÁN en 7 regiones costeras hasta el 16 de octubre, advierte Senamhi

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una advertencia de condiciones meteorológicas adversas para la costa peruana, describiendo lluvias intensas que impactarán en siete regiones hasta el 16 de octubre. ¿Te encuentras en una de las zonas afectadas? Aquí te ofrecemos todos los detalles.

    wapa.pe

    PUEDES VER: IGP advierte sobre el posible TERREMOTO de 8.5 en Perú: ¿dónde estaría el EPICENTRO y a qué profundidad sería?

    Lluvias intensas hasta el 16 de octubre en siete regiones de la costa: descubre las áreas en riesgo

    Según la entidad dependiente del Ministerio del Ambiente, se espera no solo la llegada de lluvias, sino también un aumento en la humedad, vientos más fuertes y neblina matutina en las siguientes regiones costeras:

    • Áncash
    • Arequipa
    • Ica
    • La Libertad
    • Lima
    • Moquegua
    • Tacna

    El Senamhi señala que las lluvias en Lima Metropolitana tendrán un mayor impacto en distritos del sur como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, con niveles aproximados de 2 milímetros, en contraste con otras zonas donde las precipitaciones alcanzan hasta 0,5 centímetros.

    Senamhi alerta de aumento de temperatura: la costa peruana podría alcanzar hasta 30°C

    Asimismo, a pesar de las lluvias, los vientos y la neblina en áreas costeras, todavía se proyecta que las temperaturas diurnas aumenten, desde el sábado 10 hasta el miércoles 13 de octubre. Para la costa central, se prevé que los niveles máximos oscilen entre 24°C y 30°C, aunque podrían variar durante el día.

    A pesar de las continuas lluvias en la capital y otras regiones del país, Senamhi sugiere a los ciudadanos adoptar precauciones para mantenerse informados sobre las condiciones climáticas y evitar desinformación.

    SOBRE EL AUTOR:
    ALERTA EN PERÚ | Fuertes lluvias IMPACTARÁN en 7 regiones costeras hasta el 16 de octubre, advierte Senamhi
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    IGP advierte sobre el posible TERREMOTO de 8.5 en Perú: ¿dónde estaría el EPICENTRO y a qué profundidad sería?

    Segundo pago de la CTS 2026 YA NO SE DEPOSITARÁ hasta el 15 de noviembre por este CAMBIO: ¿Quiénes podrán retirar y cuándo se hará?

    Caso Liceo Naval: Difunden QUÉ DIJO la NUEVA VÍCTIMA antes de supuesta agresión por el PRINCIPAL ACUSADO detenido en Maranguita: "Sabemos que estás acá..."

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza