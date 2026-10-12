ALERTA EN PERÚ | Fuertes lluvias IMPACTARÁN en 7 regiones costeras hasta el 16 de octubre, advierte Senamhi

El Senamhi emite un aviso de lluvias intensas que afectarán a la costa peruana, incluyendo a Lima y otras seis ciudades , hasta el 16 de octubre. Infórmate sobre las áreas vulnerables.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una advertencia de condiciones meteorológicas adversas para la costa peruana, describiendo lluvias intensas que impactarán en siete regiones hasta el 16 de octubre. ¿Te encuentras en una de las zonas afectadas? Aquí te ofrecemos todos los detalles.

Lluvias intensas hasta el 16 de octubre en siete regiones de la costa: descubre las áreas en riesgo

Según la entidad dependiente del Ministerio del Ambiente, se espera no solo la llegada de lluvias, sino también un aumento en la humedad, vientos más fuertes y neblina matutina en las siguientes regiones costeras:

Áncash

Arequipa

Ica

La Libertad

Lima

Moquegua

Tacna

El Senamhi señala que las lluvias en Lima Metropolitana tendrán un mayor impacto en distritos del sur como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, con niveles aproximados de 2 milímetros, en contraste con otras zonas donde las precipitaciones alcanzan hasta 0,5 centímetros.

Senamhi alerta de aumento de temperatura: la costa peruana podría alcanzar hasta 30°C

Asimismo, a pesar de las lluvias, los vientos y la neblina en áreas costeras, todavía se proyecta que las temperaturas diurnas aumenten, desde el sábado 10 hasta el miércoles 13 de octubre. Para la costa central, se prevé que los niveles máximos oscilen entre 24°C y 30°C, aunque podrían variar durante el día.